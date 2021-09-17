莫德納、高端混打？蔡璧如批陳時中「笨還是壞到把民眾當白老鼠」

▲蔡璧如質疑陳時中是笨到不曉得準備第二劑，還是壞到把民眾當白老鼠。（圖／翻攝蔡璧如臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

指揮中心研擬莫德納疫苗與高端疫苗的混打試驗，引起在野黨不滿。民眾黨立委蔡璧如17日批評衛福部長陳時中，究竟是笨到不曉得要準備第二劑給民眾接種，還是壞到把民眾當財團的白老鼠？

蔡璧如透過臉書發文指出，陳時中究竟是「笨」到不曉得要準備第二劑給民眾接種？還是「壞」到故意設計民眾去混打沒有三期試驗的疫苗，把民眾當財團的白老鼠？陳時中竟然説得出，「學理上認為可行」的話，身為疫情指揮官，竟然如此缺乏公衛常識。

蔡璧如強調，辜且不論是不是為了行銷到目前為止，雖然有疫苗荒、但還沒打完的高端疫苗，但要如何拿一個沒有功效（efficacy）資訊的高端，來證明（莫德納+高端）>（莫德納+莫德納）？

同時，她也批評，這些被召募打高端的人，是「國家疫苗接種計劃」本來就該打第二劑莫德納、但是卻打不到的人，是國家違約在先，卻用一個不當的手段，而且在醫學中心的協助下進行，要他們去進行一個「對他們無益卻有害」的臨床試驗。

蔡璧如表示，一旦政治力介入專業，專業就會令人瞧不起，因為這樣的混打試驗，也已經超過我在專業上的理解，這是拿國人性命在做的試驗，怎麼可以貪便宜省步驟？怎麼可以不做三期試驗、拿不出efficacy（功效），就「跳級」進行混打試驗？這是科學、也是專業，拜託執政黨，千萬不要殘害專業，更不要利用「專業」講一些似是而非的話，欺騙善良的台灣人。