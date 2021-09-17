網酸「東泉美味在哪？」　台中人親解答：是誤會！超精闢被推爆

▲台中東泉辣椒醬。（圖／記者陳俊宏攝）

記者周亭瑋／綜合報導

素有「台中神醬」之稱的東泉辣椒醬，是在地人認證的家鄉味，其霸主地位難以撼動；然而，許多外縣市的朋友卻不以為然，無法理解「到底美味在哪？」對此，就有台中的網友親上火線解答，直言「你們都誤解了。」

一直以來，網上類似話題不斷，很多人都曾不解發問，「東泉辣椒醬對台中人而言有什麼魅力」、「不懂為什麼東泉在台中人心中這麼重要」、「X之味甜辣醬比東泉好吃多了」，最近更有鄉民吐槽，「鹹味比辣味多太多了吧，一點也不辣椒啊，所以東泉到底美味在哪？」

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對此，就有正港台中人親自解答，表示大家都誤會了，「東泉之所以在台中出名，不是因為它真的很美味，是因為他是難吃救星。」

▲就在地小吃店而言，東泉辣椒醬幾乎是基本配備。（圖／記者曹悅華攝）

他接著舉例道，「麻薏，不好吃，加東泉；豬血湯，不好吃，加東泉；炒壞的炒飯，不好吃，加東泉；難吃早餐炒麵，加東泉；沒味道的油飯，失敗，加東泉。總之，你點了什麼真的很難吃的東西，或者剛好沒食慾，一坨東泉下去，不管是什麼，主角就直接變成東泉了。」

對此，大票在地人也認同直呼，「正確答案。東泉就是味素＋鹽＋微辣，口味足以蓋過食材的味道」、「那種滷到很柴的肉也很適合配東泉」、「東泉不是紅，對台中來說是一種用品，已經吃了10幾年的東西，還會有人出來靠邀」、「台中人推~所有小吃店都應該要有東泉」、「X超精闢，笑死，台中人無誤」、「正確答案」、「突破盲點」、「我吃的不是東泉，是台中人的血液」、「靠北喔...笑死」。