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新人剛到職秒炸喜帖！他傻問「是怎樣？」　職場老鳥：一條龍計畫

▲▼喜帖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲網友收到不熟同事的喜帖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳怡靜／綜合報導

新人辦婚禮前，總會寄發喜帖廣邀親友參加，不過若是發給不熟的人，恐怕會讓對方相當尷尬。一名網友表示，公司一名剛到職一個月的新人，彼此之間還有些生疏，卻寄發喜帖給同事們，讓他傻眼問「新人到職一個月炸喜帖是怎樣？」貼文一出，就有職場老鳥揪出1關鍵直言，「一條龍計畫」。

原PO在PTT八卦板發文指出，八月初部門來了一位新人，和同事們都還不太熟識，沒想到竟突然發喜帖給大家，說自己下個月底要結婚，讓他超困擾直呼，「根本黑人問號啊！這種人是怎樣？」連忙發問求救。

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許多網友直言，如果收到不熟的人的喜帖，根本就無須出席，「當沒看到啊」、「分享喜悅而已，炸你可以不去啊」、「半生不熟給餅不給帖，基本的」、「同事婚禮出席幹嘛，他是會給你打考績逆」，甚至有人祭出狠招，「包600，找全家人坐一桌，划算」、「包1100做功德從此不用往來」、「包400坐好坐滿」、「一人包500全公司都帶家眷去吃爆菜鳥」。

▲▼一名網友參加高中同學婚禮包3600，被酸小氣。（示意圖／達志影像）

▲網友表示，無須出席不熟同事的婚禮。（示意圖／達志影像）

不過有職場前輩看完直言，「說不定馬上就閃人了」、「請假請到爽」、「一來先炸婚假、產假、育嬰假」、「不用理他，我滿一年才炸，原本還不想炸」、「婚假→產假→育嬰假 一條龍下去，放完領完有薪假剛好轉跑道」、「有遇過新人到職一個月就去生小孩」。

▲▼結婚,喜帖,同事。（圖／翻攝自PTT）

▲貼文一出，讓網友們議論紛紛。（圖／翻攝自PTT）

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