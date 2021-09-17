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蘇貞昌3+11報告僅12頁　民眾黨批：800多條人命避重就輕還搞大內宣

▲民眾黨17日上午臉書上傳圖。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨） 

▲民眾黨17日上午臉書上傳圖。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨）

記者蘇晏男／台北報導

行政院長蘇貞昌17日上午赴議場進行國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報，而該書面則昨日已送至立法院。對此，民眾黨批評，3+11調查報告只有12頁，是敷衍800多條人命，且避重就輕還不忘搞大內宣；此外，在野立委頻向政院詢問何時能拿到報告，卻總遭冷處理，但部分執政黨立委昨日卻已收到。民眾黨狠嗆，用如此不健康的態度面對國會質詢，行政院真的是居心叵測。

針對行政院3+11調查報告，民眾黨17日上午透過臉書粉專批評，這幾天在野黨立委多次詢問報告何時能送到立法院，這份12頁的專案報告執政黨立委有、媒體有，就在野黨立委拿不到，在蘇貞昌眼中，立法院只是行政院立法局。不僅如此，細看報告內容，不僅廢話連篇，穿插各種為自己開脫的文字，只想透過各種扭曲的宣傳來達成卸責的目的，這樣的執政黨真的大可不必。

「12頁敷衍800多條人命，避重就輕還不忘搞大內宣。」民眾黨指出，該專案報告中，完全沒有正面回應外界的質疑，最關鍵的4月13日討論的會議紀錄、諮詢哪些公衛專家、參與決策的任務組有哪些成員，報告中隻字未提，通篇只寫了「指揮官聽取面報後，決定採用『加強版3+11』」。

民眾黨表示，然而衛福部長陳時中過去對3+11說詞反覆，一下有會議紀錄、一下太忙沒做；宣稱有經過專家諮詢，但諮詢小組委員李秉穎卻說「專家會議從來沒討論過3+11」，將決策避重就輕簡化成「指揮官聽取面報」，不但沒解決問題，反而帶來更多疑問。

民眾黨說，此外，報告中仍不認為3+11是造成5月疫情爆發的元凶，反而不忘宣傳疫情趨緩是「台灣在亂世中的第二次防疫奇蹟」，行政院無視這波本土疫情造成800多人染疫身亡，許多商家不敵疫情歇業，把人民的血淚拿來當政績，冷血得令人心寒。

「專案報告只給執政黨立委，把在野黨當塑膠？」民眾黨也批評，在野立委近來頻向行政院詢問何時能拿到3+11專案報告，然而行政院總是冷處理，甚至表示要在開議當天上午才會放在議場桌上， 竭盡全力縮短在野黨立委閱讀及準備資料的時間。

民眾黨說，原以為是行政院怠惰，沒想到是選擇性怠惰，蘇貞昌上台報告前一天，部分執政黨立委就已收到3+11專案報告，報告全文甚至在媒體上曝光。執政黨立委拿得到、媒體拿得到，就是不給在野黨立委，行政院是不敢面對質詢，還是根本沒把在野黨立委當一回事。

民眾黨表示，本土疫情造成上萬人染疫、800多人身亡，無數國人生計遭到重創，大家只想知道「到底發生什麼事？」然而這份攸關國人健康生計的報告，行政院用短短12頁篇幅來敷衍了事，只有無數的廢話與自我感覺良好的大內宣，難怪不敢事先提供給在野黨立委。「用如此不健康的態度面對國會質詢，行政院真的是居心叵測！」

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