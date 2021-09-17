蘇貞昌專案報告3+11　自豪「沒有鎖死換取防疫成功、讓世界讚嘆」

▲國民黨團把「3+11」書面報告撕碎撒向蘇貞昌，但被民進黨立委人牆擋下。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院17日開議，邀請行政院長蘇貞昌進行國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告，但因國民黨團祭出佔領發言台、灑碎紙行動杯葛，直至中午仍無法上台。蘇揆在書面報告中表示，「我們從來没有以『鎖死』的管理方式，來換取防疫成功，一樣可以一次又一次化險為夷，守住疫情，讓世界讚嘆。」

蘇貞昌在書面報告提到，對國籍航空機組員防疫管控機制調整，去年3月下旬規定機組員「14」天居家檢疫、不得外出，卻造成航空公司人力無法調度問題，實施8天後，3月底就改為返台應進行3天居家檢疫、11天自主健康管理的「3+11」。

蘇貞昌並指，對於機組員的身心健康及與家人生活的關照，無論是基於人道考量，或是肯定他們對國家的貢獻，都應該在管理模式上的鬆嚴之間，給予公平合理的對待，更何況，飛安第一，絶不打折。

蘇貞昌強調，防疫必須方方面面兼顧，不只是對機組員的管理，對其他各個族群、場域亦是如此，台灣已經經歷過好幾次不同的疫情衝擊，包括醫院、旅館、市場的群聚感染，也面臨過工廠生產線、學校、社區群聚感染的挑戰，目前也還在就Delta病毒的入侵做應對，「我們從來没有以『鎖死』的管理方式，來換取防疫成功，一樣可以一次又一次化險為夷，守住疫情，讓世界讚嘆。」

蘇貞昌表示，指揮中心從去年疫情開設至今，已經607天了，要感謝指揮官陳時中與所有公私部門參與防疫工作的人員，始終堅守崗位，不眠不休，對抗疫情，拚盡全力，希望能做到滴水不漏，但一定還有做的不夠、沒有照顧好到百分之百的地方，各位委員以及社會各界給我們的指教，行政部門都會虛心檢討、持續改進，希望做得更好，也期盼國人同胞給指揮中心、給政府最大的支持。

▲衛福部長陳時中（左）、行政院長蘇貞昌（右）。（圖／記者屠惠剛攝）