王婉諭怒批蘇貞昌藐視國會　3+11報告竟然得透過媒體管道才拿到

▲王婉諭怒批3+11專案報告立委比媒體還晚拿到。（圖／翻攝王婉諭臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

立法院17日開議，安排行政院長蘇貞昌專案報告3+11，但蘇貞昌還未報告前的準備就已引起在野黨不滿。時代力量立委王婉諭批評，行政院直到開議當下才提供專案報告，媒體卻率先取得行政院調查報告內容「最後我們仍需透過媒體管道才拿到這份完整的報告」、「這不是藐視國會，那什麼才是」。

王婉諭透過臉書發文表示，不論朝野的委員，我相信都非常認真的看待這次質詢機會，希望能透過質詢，讓相關部會把3+11講清楚說明白。然而，經過我們多次詢問行政院是否能事先提供專案報告內容，卻一直得到否定的答覆，行政院甚至表明17日早上7時30分，就會將專案報告放在議場的桌上。

王婉諭質疑，這種是攸關國人健康的疫情重要專案報告，難道委員只能在報告當下才能拿到嗎？還是期待立委跟部會長官一樣，完全不需準備信口胡謅？

王婉諭批評，說好聽一點是行政院怠惰的陋習，說難聽一點，就是行政院不敢面對立委的質詢，只敢拖到最後一刻才交出報告。自我上任以來每一次會期的專案報告，都遲遲得等到開議當下才能拿到，這實在是十分不應該。

王婉諭強調，沒想到稍早媒體卻率先取得行政院調查報告內容，甚至將部分內容披露。經過辦公室同仁向相關部會詢問後，居然還是得到「目前無法提供完整報告」的答案，諷刺的是，最後我們仍需透過媒體管道才拿到這份完整的報告，行政院真是非常離譜。

王婉諭批評，這不是視立委為無物，那甚麼才是？這不是藐視國會，那什麼才是？所以現在立法院的質詢是被當成兒戲嗎？連媒體都比在野黨委員早拿到報告，這是什麼荒唐的國際笑話？