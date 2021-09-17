掛羊頭賣狗肉！　南警擴大臨檢查獲護膚店內聚賭全都辦

▲台南市警二分局臨檢查獲護膚店內竟提供場所供人聚賭，全案依法送辦，因違反防疫規定，函送台南市衛生局裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局分局長許坤田，16日晚間率隊至轄內各治安顧慮場所執行擴大臨檢，查獲一家美容護膚店內，竟不顧防疫警戒規定違法群聚賭博，在店裡包廂內吸菸、嚼檳榔，全案依違反傳染病防治法、菸害防制法等規定製作稽查表函送衛生局裁罰，賭博部分移送台南地檢署偵辦。

台南市警警二分局臨檢小組執行9月16日晚上8時至12時擴大臨檢勤務，於深夜10時45分在台南市中西區青年路1家養生會館2樓執行臨檢時，發現店內5號包廂內有民眾郭男（33歲）、余男（67歲）、許男（40歲）、溫女（45歲）及6號包廂內有民眾林男（30歲）、黃男（33歲）、陳男（38歲）、吳男（32歲）等2桌8人於公眾得出入場所打麻將等賭博財物情事，現場查扣麻將牌3副、賭資新台幣35350元、監視器主機1台及監視器鏡頭3個，全案連同現場吳姓負責人、莊男（40歲，把風人員）及賭客8人依刑法賭博罪嫌、傳染病防治法及菸害防治法送辦。

市警二分局長許坤田表示，店內多人群聚賭博的行為，不但觸犯刑法賭博罪嫌，更因現仍屬疫情二級警戒期間，違反防疫規定，恐成防疫破口。同時，對美容護膚店業者，提供場所供人賭博的行為，警方將嚴正執法，持續掃蕩，以維護社會安寧，杜絕防疫破口。

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