　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

掛羊頭賣狗肉！　南警擴大臨檢查獲護膚店內聚賭全都辦

▲台南市警二分局臨檢查獲護膚店內竟提供場所供人聚賭，全案依法送辦，因違反防疫規定，函送台南市衛生局裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警二分局臨檢查獲護膚店內竟提供場所供人聚賭，全案依法送辦，因違反防疫規定，函送台南市衛生局裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局分局長許坤田，16日晚間率隊至轄內各治安顧慮場所執行擴大臨檢，查獲一家美容護膚店內，竟不顧防疫警戒規定違法群聚賭博，在店裡包廂內吸菸、嚼檳榔，全案依違反傳染病防治法、菸害防制法等規定製作稽查表函送衛生局裁罰，賭博部分移送台南地檢署偵辦。

▲台南市警二分局臨檢查獲護膚店內竟提供場所供人聚賭，全案依法送辦，因違反防疫規定，函送台南市衛生局裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警警二分局臨檢小組執行9月16日晚上8時至12時擴大臨檢勤務，於深夜10時45分在台南市中西區青年路1家養生會館2樓執行臨檢時，發現店內5號包廂內有民眾郭男（33歲）、余男（67歲）、許男（40歲）、溫女（45歲）及6號包廂內有民眾林男（30歲）、黃男（33歲）、陳男（38歲）、吳男（32歲）等2桌8人於公眾得出入場所打麻將等賭博財物情事，現場查扣麻將牌3副、賭資新台幣35350元、監視器主機1台及監視器鏡頭3個，全案連同現場吳姓負責人、莊男（40歲，把風人員）及賭客8人依刑法賭博罪嫌、傳染病防治法及菸害防治法送辦。

市警二分局長許坤田表示，店內多人群聚賭博的行為，不但觸犯刑法賭博罪嫌，更因現仍屬疫情二級警戒期間，違反防疫規定，恐成防疫破口。同時，對美容護膚店業者，提供場所供人賭博的行為，警方將嚴正執法，持續掃蕩，以維護社會安寧，杜絕防疫破口。

「爆水粉餅」囤貨組

►600元爽吃「這一鍋」

ET快訊
阿里巴巴女員工遭主管、客戶輪流性侵！　飯局撿屍照曝光
iPhone 13「0元新機」　3大電信資費一次看
霹靂小隊隊員「酒駕拒測+沒戴安全帽」！　方仰寧震怒記過、拔牌
不是邊緣人！「地震演習簡訊」大響　網嚇壞：以為怎麼了
國家級警報來了！9:21全台發送地震演習簡訊　9:25海嘯測
路易莎登錄興櫃「攻上200元大關！」　一張價差9萬元
111刀弒父！母心碎「判他死刑」　逆子獄中自縊亡
糟了！大谷翔平手臂出狀況　本季恐提早關機

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中秋連假避免交通打結　東港警演練調撥車道

掛羊頭賣狗肉！　南警擴大臨檢查獲護膚店內聚賭全都辦

台南社會住宅包租代管2期成效佳　黃偉哲：3期啟動加碼推出1600戶

社福團體行動菩薩聯手通路商　捐贈弱勢學童1200份愛心箱

彰化溪州發雙十2900萬大禮包　鄉民嗨領現金1000元

彰化溪州灑2900萬「加碼送幸福」！普發紓困金每人可領1000元

漁船翻覆5人趴坐船尾待救援　台南海巡急馳平安救回

歸仁警破獲越南「越式色碟」職業賭場　32人群聚開賭送辦

新北響應「國際臭氧層保護日」　植樹綠化環境清新空氣愛地球

怪獸Give Me Five等你來挑戰　新北兒藝節熱邀民眾組隊參加

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

龍劭華「頭低得比別人低」主動示好新人　68年人生落幕：我不在，得靠自己了

現代版泰山過世！重返人間8年癌逝　曾「不知有女人、首次照鏡」爆紅

柴犬「雙眼失明」聽口哨聲找阿公　左右摸索飛奔撒嬌網喊：有洋蔥

誇張！轎車交流道口停槽化線上 他長按喇叭惹議...兩派網友吵翻

「嘿～我真的好想你」KID.吳宗憲獻唱給小鬼　帳篷「掛滿他照片」：漂亮的星星在這裡

小鬼逝世1週年..坤達.Junior「好想你」　回顧《RUN新聞》溫柔喊：下次見！

違停被勸離竟「繞一圈回原點」　男不滿被開單！酸：警察好厲害

中秋連假避免交通打結　東港警演練調撥車道

掛羊頭賣狗肉！　南警擴大臨檢查獲護膚店內聚賭全都辦

台南社會住宅包租代管2期成效佳　黃偉哲：3期啟動加碼推出1600戶

社福團體行動菩薩聯手通路商　捐贈弱勢學童1200份愛心箱

彰化溪州發雙十2900萬大禮包　鄉民嗨領現金1000元

彰化溪州灑2900萬「加碼送幸福」！普發紓困金每人可領1000元

漁船翻覆5人趴坐船尾待救援　台南海巡急馳平安救回

歸仁警破獲越南「越式色碟」職業賭場　32人群聚開賭送辦

新北響應「國際臭氧層保護日」　植樹綠化環境清新空氣愛地球

怪獸Give Me Five等你來挑戰　新北兒藝節熱邀民眾組隊參加

千元國旅券「10／12開抽」　抽4次、每次限量30萬張！登記期限曝

LIVE／蘇貞昌專案報告「3+11」　朝野抓疫情破口元兇

中秋連假避免交通打結　東港警演練調撥車道

龍劭華靈堂今開放親友　遺孀兒子神色哀戚一早抵會館忙打點

超咕溜手洗野山愛玉！台南爆料系冰店　必吃古早味彩虹湯圓＋麵茶

日本男雙3大主力退役！　仍由桃田賢斗、奧原希望領軍蘇迪曼盃

阿里猥褻案女員工飯局撿屍照曝光　嘔吐完手牽手回座醉趴客戶大腿

掛羊頭賣狗肉！　南警擴大臨檢查獲護膚店內聚賭全都辦

一周內就有中意房！他卻猶豫了「還看不到10間」　內行戳破心態

中秋連假將至　王國材提醒搭車注意防疫

家中翻出「17年前iBook」還能開機　他試播DVD一聽震驚：Siri她媽？

地方熱門新聞

彰化溪州發雙十2900萬大禮包

彰化溪州豪灑2900萬！每人可領1000元

開消防車後照鏡撞行人不治　消防員遭判刑

德鹿谷村正名「一次到位」創全國首例

台南中秋禁止大型烤肉活動不群聚

破獲越南「越式色碟」職業賭場

漁船翻覆5人待救台南海巡救回

南投妹遭輾肋斷刺心臟！27秒驚悚畫面曝

男偷完香蕉又搶劫　演習前飛車搶錢包

即／桃園老翁接種AZ第二劑　無呼吸心跳死亡

來不及預約AZ第二劑疫苗　台東縣府協助造冊

台南社會住宅包租代管2期成效佳

退回5萬加菜金2年後被依貪污調查　原因令人傻眼

即／台中南區驚傳火燒車！轎車燒成火球

更多熱門

相關新聞

女組頭拜拜完遭2車夾擊擄走！簽2800萬本票脫身

女組頭拜拜完遭2車夾擊擄走！簽2800萬本票脫身

台南31歲林姓女博弈業者，3月13日凌晨前往白河關子嶺崁頂福安宮拜拜，下山途中在市道175線公路上遭2部自小客車前後包夾將林女強行擄走，疑簽下近 3千萬元本票後獲釋，市警局成立0313專案小組，半年多緝獲涉案犯嫌22人到案，查出另有北部知名幫派成員涉案，疑南北黑幫合謀犯案，全案警方正擴大偵辦中。

「併」不可行小心荷包失血！

「併」不可行小心荷包失血！

南警掃黑行動斬不法金流

南警掃黑行動斬不法金流

深夜噪音車擾人南警稽查取締

深夜噪音車擾人南警稽查取締

為了這碗公17男女半夜集合　不分國籍

為了這碗公17男女半夜集合　不分國籍

關鍵字：

南警臨檢護膚店聚賭

讀者迴響

熱門新聞

紅毛猩猩淪性奴　天天被剃毛供村民享樂

中午截止！想打BNT「這3類人」快登記

野生正妹網紅「只穿內衣」逛超商

包皮一定要割？醫警告「這4種GG」別拖了

許怡才遭逼陪睡是真的！幕後人士曝：拍一半跑去開房

張艾亞母罹病過世　最後遺言藏洋蔥

陳意涵「暴瘦凸眼」憔悴近照曝光

林威助忍受不住　重批呂彥青態度散漫

「蛋黃酥界愛馬仕」衝天價！1盒飆賣5000

桃勤女染Delta　名醫揭「關鍵數據」：我氣死了

龍劭華「42年3壞習慣」成隱形殺手！

不滿教室裝監視器！國小女師「辭職後輕生」

全台水彈砸不停！中秋返夏一地區變天

姊姊和老公搞上　暴怒妹衝進面試會場狂扁

不滿班上被裝監視器吞藥輕生　女老師最後留言曝

更多

最夯影音

更多
女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！
拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

龍劭華「頭低得比別人低」主動示好新人　68年人生落幕：我不在，得靠自己了

龍劭華「頭低得比別人低」主動示好新人　68年人生落幕：我不在，得靠自己了

現代版泰山過世！重返人間8年癌逝　曾「不知有女人、首次照鏡」爆紅

現代版泰山過世！重返人間8年癌逝　曾「不知有女人、首次照鏡」爆紅

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面