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深夜噪音車擾人　南警聯手環、監加強稽查取締

▲台南市警一分局結合交警大隊、環保局、台南監理站等，2日晚間加強稽查取締改裝車勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警一分局結合交警大隊、環保局、台南監理站等，2日晚間加強稽查取締改裝車勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

隨著新冠肺炎疫情趨緩，民生活動逐漸復甦，道路上車流量也明顯回流，夜間偶見改裝排氣管車輛造成劇烈噪音，呼嘯而過，造成市民困擾，為維護地區居家安寧，並遏止車輛刻意改裝所造成之噪音污染，台南市警一分局結合交警大隊、環保局、台南監理站等，2日晚間加強稽查取締行動。

執行時間是2日晚上6時至10時，擇定主幹道中華東路段執行「環、監、警聯合稽查」專案勤務，採跨領域整合，主動攔檢取締車輛非法改裝，共同取締噪音車輛。

▲台南市警一分局結合交警大隊、環保局、台南監理站等，2日晚間加強稽查取締改裝車勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

不當改裝車輛，可依道路交通管理處罰條例第16、18條，處車輛所有人新台幣900元至9600元不等罰鍰，另依噪音管制法規定，經測量後超過機動車輛噪音管制標準，可處車輛所有人或使用人1800元以上3600元以下罰鍰，並通知限期改善。本次聯合稽查勤務共開罰違反道路交通管理處罰條例第16、18條改裝車輛38件、召回檢驗29件，環保局現場檢測噪音部分，攔查96件，依噪音管制法，召回檢驗7件。

▲台南市警一分局結合交警大隊、環保局、台南監理站等，2日晚間加強稽查取締改裝車勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

一分局長方國璽表示，在平日勤務中，警方若遇到疑似改裝噪音車輛，也會主動蒐集證據至環保署噪音車檢舉網站通報，呼籲民眾勿任意改裝車輛或拆除消音器，除能確保行車安全，亦避免製造噪音影響他人權益。

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