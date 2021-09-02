為了這碗公17男女半夜集合！不分國籍　罕見2千大鈔也現身

▲警方兵分2路查獲賭場，查扣碗公等作案工具。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

68歲林姓男子有多項賭博前科，流竄於桃園地區經營職業賭場，並以群組和熟人拉客再變更賭場位置規避查緝，警方接獲情資，林男在桃園區民生路經營骰子賭場，1日凌晨向法院聲請搜索票後執行搜索，當場查獲賭場主持人林姓男子，17名越南籍及本國籍賭客，查扣賭資74萬餘元及碗公、骰子等證物，依賭博罪移送法辦。

▲當場查獲賭客17人。（圖／桃園警分局提供）

警方表示，桃園警察分局偵查隊接獲情資，林姓男子於轄內民生路某社區大樓內經營職業賭場，鎖定來台滯留越籍觀光客和移工前來聚賭謀利，並以群組和熟客介紹來規避查緝，警方立即組成專案小組進行監控並報請檢察官指揮偵辦。

▲▼查獲賭資70餘萬元，連少見的2千元大鈔都現身，警方當場點鈔。（圖／桃園警分局提供）

專案小組見時機成熟，於昨日凌晨1時，持桃園地方法院核發之搜索票進行查緝，為防賭客逃竄，員警兵分兩路分別搭電梯及由逃生梯上樓，待屋內人員開門外出立即衝入，現場共查獲賭場林姓負責人及賭客17名(本國籍3名、越南籍14名)，查扣賭資39萬餘元、抽頭金35萬餘元及賭具一批，全案依法移請台灣桃園地方檢察署偵辦。

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