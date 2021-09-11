「併」不可行小心荷包失血！　南警加強取締併排停車

▲台南市警察局自9月15日起將規劃違規停車執法專案，以「併排停車」及「公車站牌周遭違規停車」為執法重點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為解決台南市區道路併排停車違規亂象，台南市警局自9月15日起將規劃違規停車執法專案，以「併排停車」及「公車站牌周遭違規停車」為執法重點，對於違規駕駛人嚴格開立「處罰通知單」取締，提醒在用路人勿貪圖一時方便，害得自己荷包失血。

「我只是拿個東西」、「我人在車上暫停一下又沒關係」，相信這是部分駕駛人在違規停車遭受非議時的回應，許多駕駛人因貪圖便利，除了紅線、黃線或道路上違規停車外，部分駕駛人甚至直接將車輛與其他車輛併排違規停車，或是停車在空車格旁，更有部分駕駛人將車輛停放在公車站牌周遭，致使公車無法順利停靠路邊，而乘客無法安全上、下公車，而這短短「五分鐘的方便」，可能造成其他用路人不僅僅5分鐘的不方便，甚至是5倍危險，過去台南市亦有婦人騎乘機車，為閃避併排違規停車之車輛，而遭後方砂石車撞擊致死的憾事。

台南市警察局自9月15日起將規劃違規停車執法專案，以「併排停車」及「公車站牌周遭違規停車」為執法重點，對於違規駕駛人嚴格開立「處罰通知單」取締。

台南市警局交通警察大隊代理大隊長陳宇桓提醒各位駕駛人，併排停車或在公車站牌周遭停車等違規行為，可能嚴重因縮減道路路幅而影響道路容量，更可能影響後方車輛的視距，以及逼迫用路人變換車道發生危險，民眾的5分鐘可能造成許多用路人的不便及危險，而發生事故後，雖非主要肇事車輛亦可能因事故因果關係而須擔負行政、民事及刑事責任，希望透過這次執法專案，教育及嚇阻部分貪圖便利違規停車者，藉以營造臺南市一個「無『併』生贏」的道路服務品質。

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