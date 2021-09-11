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南警掃黑行動斬不法金流　刨根揪首惡澈底瓦解幫派組織

▲台南市警局執行「掃黑專案行動」，並針對黑幫賴以維生之賭場、地下錢莊、槍枝、毒品等全面查緝，成果亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局執行「掃黑專案行動」，並針對黑幫賴以維生之賭場、地下錢莊、槍枝、毒品等全面查緝，成果亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局為防制黑道幫派各種犯罪作為擾亂社會秩序，9月6日起至10日止為期5天，同步執行「掃黑專案行動」，並針對黑幫賴以維生之賭場、地下錢莊、槍枝、毒品等全面查緝，期斬斷黑幫之不法金流，溯源揪出幕後首惡和核心分子，澈底瓦解幫派組織，掃蕩成果亮眼。

▲台南市警局執行「掃黑專案行動」，並針對黑幫賴以維生之賭場、地下錢莊、槍枝、毒品等全面查緝，成果亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次掃黑專案計查獲治平對象4件37人、職業賭場1件29人、網路簽賭站23件25人、重利案21件28人、非制式手槍2枝、衝鋒槍1枝、各式子彈20發、販毒藥頭13件21人，並查扣一、二級毒品137.38公克、三、四級毒品199公克等豐碩成果，展現本局掃黑除暴及宣示維護治安的決心。

警方指出，掃黑行動，在台南地檢署指揮之下，市警局全力總動員打擊黑幫，其中重大矚目性案件有：善化分局查獲職業賭場1件29人，以及第二分局、第六分局各查獲非制式手槍2枝、衝鋒槍1枝、各式子彈20發，為落實掌握幫派動態並聚焦打擊，截斷幫派組織不法金流，特別針對職業賭場、網路簽賭、地下錢莊、暴力討債及持槍恐嚇等犯罪模式，全力蒐證剷除。

▲台南市警局執行「掃黑專案行動」，並針對黑幫賴以維生之賭場、地下錢莊、槍枝、毒品等全面查緝，成果亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

有關治平專案查獲4件：1、善化分局偵破以林姓犯嫌為首之暴力犯罪集團，動輒指揮旗下成員率眾持刀棍暴力滋事，於善化、麻豆等區域形成一股惡勢力，行徑囂張跋扈藐視法律為無物，危害社會治安甚鉅；2、麻豆分局破獲鄧姓犯嫌操縱指揮成員共組暴力犯罪集團，以從事暴力討債為主要收入來源，一旦遭遇糾紛即動員前往助勢並毆打被害人，橫行本市麻豆區、官田區、新營區、善化區、六甲等地區；3、歸仁分局緝獲郭姓犯嫌吸收成員共組詐欺及暴力犯罪集團，並號召成員擔任提款車手，如有所屬車手私吞提領贓款未上繳者，郭姓犯嫌即率眾指使成員分持刀械強押被害人，以毆打、恐嚇等黑吃黑方式脅迫交付贓款牟取暴利；4、刑事警察大隊偵一隊檢肅首要連姓犯嫌為首之暴力犯罪集團，該暴力集團橫跨新營、鹽水地區，多次率眾持棍棒施以暴力、恐嚇等不法犯罪以展威信。

▲台南市警局執行「掃黑專案行動」，並針對黑幫賴以維生之賭場、地下錢莊、槍枝、毒品等全面查緝，成果亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，除宣示打擊不法決心外，支持警方瓦解組織犯罪的堅定態度，更要全力拔除「治安毒刺」，台南市警局統計，台南市在2021年1至8月和去年同期比較，其中「全般刑案」發生數為15934件，比去年減少487件；「暴力犯罪」方面，今年發生39件，不僅比去年減少17件，且所有案件均全數偵破，破獲率達100％；此外「槍擊案」今年發生10件，比去年減少4件，案件亦全數偵破。

▲台南市警局執行「掃黑專案行動」，並針對黑幫賴以維生之賭場、地下錢莊、槍枝、毒品等全面查緝，成果亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局局長方仰寧表示，警察局團隊將強力壓制黑道幫派氣焰，持續針對黑道幫派蒐報檢肅，積極查緝賭場、地下錢莊、非法槍械及詐欺、毒品犯罪，以阻斷不法金流，並揪出幕後金主，有效剷除犯罪經濟來源。另呼籲市民朋友如有發現任何可疑或違法情事，一定要勇於出面向警方檢舉，警民聯手共同守護台南宜居環境與司法正義。

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