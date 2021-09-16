　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

菅義偉感謝台灣贈「1萬台血氧機」　雙語發文：我們會珍惜使用

▲▼日本首相菅義偉。（圖／路透社）

▲日本首相菅義偉發文感謝台灣捐贈血氧機，強調會珍惜使用。（圖／路透社） 

記者林彥臣／綜合報導

駐日代表謝長廷16日贈送1萬台血氧機與1000台製氧機，回報日本贈送台灣累積390萬劑AZ疫苗的情誼。對此日本首相菅義偉晚間在推特上，以日文與中文雙語發文，感謝台灣的友情，會珍惜使用台灣朋友捐贈的器械。

菅義偉全文如下

親愛的台灣朋友：

由衷感謝台灣向日本捐贈製氧機與血氧機。每次面對自然災害和疫情的威脅，日本與台灣向來本著人道主義精神同心協力，在這之中也培養出了堅定的友情。我們會在有需要的醫療現場珍惜使用台灣朋友捐贈的器械。謝謝台灣！

謝長廷臉書針對回贈血氧機與製氧機表示，欠錢太多會破產，但其實欠人情太多也一樣，朋友的支援要互相才能平衡持久。日本連續五次捐贈友誼疫苗，台灣政府及民間也都以各種方式表達感謝和回報。

▲▼台灣回贈一萬台血氧機及約一千台製氧機給日本。（圖／翻攝謝長廷臉書）

▲台灣回贈一萬台血氧機及約一千台製氧機給日本。（圖／翻攝謝長廷臉書）

謝長廷說，最近日本媒體報導在家療養的病患急需氧氣機，台灣很關心，因此特別提供日本一萬台血氧機及約一千台製氧機給日本，由日華懇的古屋圭司會長、幹事長岸信夫及副會長衛藤晟一代表接受。

謝長廷提到，現在日本國會面臨改選及黨總裁改選等最忙碌的時候，很感謝他們來參加，見證台日間的良心善的互動。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►600元爽吃「這一鍋」

ET快訊
大雷雨夜襲「全台水彈」砸不停　中秋一地區變天
YouTuber「愛吹喇叭染病」　公益片反被罵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

菅義偉感謝台灣贈「1萬台血氧機」　雙語發文：我們會珍惜使用

印度性侵犯遭火車輾斃「遺體已沒有頭顱」　背後原因引猜測

快訊／中國正式申請加入CPTPP　與紐國進行電話會議

台灣自製火箭「飛鼠一號」澳洲發射起火　第三度升空延後

英相強生下週訪美會拜登　鞏固同盟應對中國

歐洲議會通過對中新戰略　籲啟談歐台雙邊投資協定

美國啟動新一輪對華課稅「301調查」　中國商務部：不利世界經濟

日本疫苗驚見1毫米白色懸浮物　輝瑞：低溫凝固屬正常現象

台裔吳弭將角逐波士頓市長　《慧眼看天下》專訪許願：鼎泰豐開分店

野田聖子宣布參選自民黨總裁　昔日「喝馬桶水」今拼首位女首相

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

現代版泰山過世！重返人間8年癌逝　曾「不知有女人、首次照鏡」爆紅

誇張！轎車交流道口停槽化線上 他長按喇叭惹議...兩派網友吵翻

違停被勸離竟「繞一圈回原點」　男不滿被開單！酸：警察好厲害

柴犬「雙眼失明」聽口哨聲找阿公　左右摸索飛奔撒嬌網喊：有洋蔥

小鬼逝世1週年..坤達.Junior「好想你」　回顧《RUN新聞》溫柔喊：下次見！

「嘿～我真的好想你」KID.吳宗憲獻唱給小鬼　帳篷「掛滿他照片」：漂亮的星星在這裡

上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕

小鬼爸喪子1年掉6公斤…罕吐心聲 忍痛完成他遺願「在我心裡是寶貝」

菅義偉感謝台灣贈「1萬台血氧機」　雙語發文：我們會珍惜使用

印度性侵犯遭火車輾斃「遺體已沒有頭顱」　背後原因引猜測

快訊／中國正式申請加入CPTPP　與紐國進行電話會議

台灣自製火箭「飛鼠一號」澳洲發射起火　第三度升空延後

英相強生下週訪美會拜登　鞏固同盟應對中國

歐洲議會通過對中新戰略　籲啟談歐台雙邊投資協定

美國啟動新一輪對華課稅「301調查」　中國商務部：不利世界經濟

日本疫苗驚見1毫米白色懸浮物　輝瑞：低溫凝固屬正常現象

台裔吳弭將角逐波士頓市長　《慧眼看天下》專訪許願：鼎泰豐開分店

野田聖子宣布參選自民黨總裁　昔日「喝馬桶水」今拼首位女首相

《古惑仔》B哥67歲近況曝光！　合體「仇家吳鎮宇」老了還是超派

張愛雅照顧重病媽「暴瘦7公斤」　悲痛喪母1個月：活著的人還是很難

澳洲潛艦軍購「放鳥」改用美國核潛艦　法國氣炸：像背後捅刀！　

小S「感謝國台辦」後風向變了！　陸網湧入瘋讚：回來吧徐熙娣

快訊／新北市議員周雅玲涉詐百萬助理費　遭檢方聲押禁見

行政院3+11決策時間軸曝光　四大考量拍板「加強版3+11」

改變只需要一個簡單緣由　社長眼中的世代交替

蘇育平／古波斯文明傳承者阿富汗　塔利班治國將世俗化

戴東清／大談「共同富裕」　中共為習近平第三任期鋪路

超恐怖！女三寶闖紅燈下秒遭撞飛 2人「噴進水溝」送醫...驚險畫面曝

國際熱門新聞

紅毛猩猩淪性奴　天天被剃毛供村民享樂

停經16年老公結紮　62歲女神奇懷孕

性侵犯遭火車輾斃　背後原因引猜測

即／中國正式申請加入CPTPP　與紐國電話會議

YouTuber叫兒裝哭忘剪掉　網爆罵

菅義偉感謝台灣贈「1萬台血氧機」：我們會珍惜使用

岳母搬到女婿家顧孫　7個月後懷孕了

台灣自製火箭「飛鼠一號」澳洲發射起火

她露出胸罩又扭腰　大媽崩潰飆罵：妳下流

誤信疫苗會導致不孕　醫護婚禮前染疫身亡

歐洲議會通過對中新戰略　籲啟談歐台雙邊投資協定

雙胞胎墜10F慘死　媽媽還在開直播

單親爸成「鬼父」性侵2姐妹200次

「地獄朝鮮」每天破千家店倒閉！　南韓老闆接連自殺

更多熱門

相關新聞

野田聖子宣布參選自民黨總裁

野田聖子宣布參選自民黨總裁

日本首相菅義偉早前決定不再連任黨總裁，因此自民黨將自17日起，開始接受總裁候選人的提名，並在29日舉行投票。自民黨代理幹事長野田聖子16日召開記者會，宣布將參加黨總裁選舉。

日機場女廁提供「免費生理用品」　掃碼就能用！

日機場女廁提供「免費生理用品」　掃碼就能用！

單親爸成「鬼父」性侵2姐妹200次

單親爸成「鬼父」性侵2姐妹200次

30歲買不起房「同居不結婚」　韓6成不婚情侶滿意現狀

30歲買不起房「同居不結婚」　韓6成不婚情侶滿意現狀

北韓男大生偷賣韓劇光碟遭公開審判

北韓男大生偷賣韓劇光碟遭公開審判

關鍵字：

菅義偉血氧機製氧機日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

包皮一定要割？醫警告「這4種GG」別拖了

紅毛猩猩淪性奴　天天被剃毛供村民享樂

張艾亞母罹病過世　最後遺言藏洋蔥

全台水彈砸不停！中秋返夏一地區變天

野生正妹網紅「只穿內衣」逛超商

白癡公主「愛吹喇叭染病」！拍公益片反被罵

不滿教室裝監視器！國小女師「辭職後輕生」

龍劭華「42年3壞習慣」成隱形殺手！

林威助忍受不住　重批呂彥青態度散漫

日男星消失2個月　控台老闆「強制猥褻」用黑道施壓

iPhone 13比12香？一張圖看勝負

「五倍券神卡」出爐　達人最推這4張！

焦凡凡7歲「跟吳宗憲同台」珍貴畫面曝！網驚喊太可愛

超幸福！　寵溺情人星座排行榜第一名是「他」

峮峮2張舊照藏「小鬼生前最愛」！離世周年吐15字

更多

最夯影音

更多
學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」
女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

現代版泰山過世！重返人間8年癌逝　曾「不知有女人、首次照鏡」爆紅

現代版泰山過世！重返人間8年癌逝　曾「不知有女人、首次照鏡」爆紅

誇張！轎車交流道口停槽化線上 他長按喇叭惹議...兩派網友吵翻

誇張！轎車交流道口停槽化線上 他長按喇叭惹議...兩派網友吵翻

違停被勸離竟「繞一圈回原點」　男不滿被開單！酸：警察好厲害

違停被勸離竟「繞一圈回原點」　男不滿被開單！酸：警察好厲害

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面