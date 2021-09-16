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野田聖子宣布參選自民黨總裁　昔日「喝馬桶水」今拼首位女首相

▲▼野田聖子。（圖／達志影像／美聯社）

▲野田聖子宣布參加自民黨總裁選舉，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

日本首相菅義偉早前決定不再連任黨總裁，因此自民黨將自17日起，開始接受總裁候選人的提名，並在29日舉行投票。自民黨代理幹事長野田聖子16日召開記者會，宣布將參加黨總裁選舉。

綜合日媒報導，野田聖子表示，她已取得黨內20位國會議員的推薦，支持她競選自民黨總裁，讓她成為第4名宣布角逐總裁之位的議員。

▲▼野田聖子。（圖／達志影像／美聯社）

野田聖子在記者會上表示，「我想在自民黨內部創造一種保守的政治，讓迄今無法發揮主導作用的婦女、兒童、老人和殘障者能在社會上過著穩固的生活。」各位候選人的主要政見將在17日被公開。

目前已表態參選的議員分別有行政改革大臣河野太郎、前自民黨政調會長岸田文雄，以及前總務大臣高市早苗。在野田聖子加入後，這場選舉將呈現四人角逐的局面。

野田聖子於1960年出生於福岡縣，她在大學時曾到飯店打工，並被分配到打掃廁所的工作。當時，和她一起工作的一位老清潔工竟在打掃後，從馬桶裡舀了一杯水喝下去，讓野田聖子受到震撼教育，並在往後的職業生涯中，一直以老清潔工的敬業精神警惕自己。

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