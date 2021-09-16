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救急超方便！日機場女廁提供「免費生理用品」　掃碼就能用

▲▼日本機場女廁提供「免費生理用品」　救急用超方便！網狂讚貼心。（圖／推特／中部国際空港セントレア）

▲網友狂讚，免費生理用品服務超貼心。（圖／推特／中部国際空港セントレア）

記者王佩翊／編譯

日本愛知縣的中部國際機場16日起，在登機口附近的女廁提供免費生理用品，讓女性乘客救急。乘客只需要下載專門App，對著隔間內的感應器掃碼，就能夠立即拿到生理用品。

根據《東海電視》報導，中部國際機場16日起在第一航廈國內線出發的登機口附近女廁推出「提供免費生理用品」的服務，而這也是全日本首次有機場啟用該項服務，引發熱議。乘客只要下載專用App，並在女廁隔間內的感應器「OiTr（オイテル）」掃碼，就能夠取得免費衛生棉，最多每2小時可以取得1片。

▲▼日本機場女廁提供「免費生理用品」　救急用超方便！網狂讚貼心。（圖／推特／中部国際空港セントレア）

▲▼中部機場在第一航廈國內線登機口附近的女廁安裝感應機器。（圖／推特／中部国際空港セントレア）

▲▼日本機場女廁提供「免費生理用品」　救急用超方便！網狂讚貼心。（圖／推特／中部国際空港セントレア）

中部國際機場的相關人員表示，經常有許多臨時需要生理用品的乘客向工作人員詢問哪裡可以拿到或是買到衛生棉，然而在機場內有販賣生理用品的店卻是少之又少，尤其是在登機口附近，因此為了消除女性乘客的不安與焦慮，才會特地在機場推出這項新服務。

對此，乘客紛紛表示，「這項服務真的非常有用。如果生理期突然來了，只要進到廁所就可以拿到生理用品的話，真的非常棒。」

中部國際機場也表示，未來將會持續討論增設更多的感應器，擴增提供免費生理用品的據點。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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