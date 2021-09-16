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航班時間曝！108萬劑莫德納明抵台　華航從亞特蘭大載運

▲▼莫德納疫苗。（圖／路透）

▲莫德納疫苗。（圖／路透）

文／中央社

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，明天將有政府自購的莫德納與AZ疫苗運抵，希望衝高1、2劑疫苗涵蓋率。桃機相關單位已展開準備作業協助疫苗快速通關存放。

台灣採購的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗陸續到貨，衛福部長陳時中上午在行政院會報告疫苗到貨狀況表示，明天將有一批政府自購的108萬劑莫德納（Moderna）疫苗與64萬劑的AZ（AstraZeneca）疫苗運抵台灣。

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關務署台北關表示，報關業者目前正在準備詳細的資料中，預計明天會向海關投遞進口報單，以利後續疫苗運送作業進行。

桃園國際機場國境單位表示，負責運送的航空公司在接獲任務後，將依循往例啟動準備作業，因應不同疫苗要求的低溫控管，疫苗運送時會先築打固定於貨盤上，由貨運人員仔細確認打盤穩固，再派遣專人機坪押運減少駁運時間。

疫苗將裝載於班機腹艙，貨艙會預先開啟空調系統達預冷狀態，確保航程維持全程低溫控管，運抵台灣後將於指定機坪優先卸貨，拖進倉儲區以最速件處理後置於冷藏車順利運出，全程監控確保疫苗的溫度及有效性。

國境單位表示，依據陳時中的敘述，AZ疫苗將由華航CI-834班機載運，由泰國曼谷啟運後，預計在明天下午3時40分運抵桃園國際機場；至於莫德納疫苗則由華航CI-5245貨機載運，由美國亞特蘭大啟運，預計在明晚9時40分抵達台灣，但實際的疫苗運送作業仍以指揮中心公布為準。

陳時中下午在疫情記者會中表示，疫苗明天運抵台灣後，將直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19疫苗接種計畫所列實施對象接種。這陣子疫苗進貨較多，只要有疫苗到就會盡快施打，因此最近會有不同廠牌疫苗同時開打，希望衝高1、2劑疫苗涵蓋率。

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