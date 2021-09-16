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桃園首宗接種AZ第二劑後猝死　檢警相驗後尊重家屬不再解剖

▲桃園市龜山區1名86歲李姓老翁15日接種第二劑AZ疫苗，但晚間卻傳出猝死意外，桃園地檢署檢察官今天下午相驗，家屬對死亡沒有意見，檢方傾向不解剖。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山區86歲李姓老翁15日接種第二劑AZ疫苗，但晚間卻傳出猝死意外，桃園地檢署檢察官今天下午相驗，家屬對死亡沒有意見，檢方傾向不解剖。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區86歲李姓老翁15日打完第二劑AZ疫苗返家，晚間被家人發現躺臥床上已無呼吸心跳，由於這是桃園首起接種AZ第二劑疫苗後猝死案，桃園檢警相當重視，桃檢檢察官下午到李翁住處進行相驗，家屬初步對死因沒有意見，檢方尊重家屬意見，傾向不解剖；桃園市衛生局則指出，昨晚已電話聯繫關心家屬，至於是否與疫苗接種有關，將協助家屬申請VICP（預防接種受害救濟）後由審議委員會判定。

住在桃園市龜山區的李姓老翁15日上午在林口長庚醫院接種第二劑AZ疫苗，返家在家休息，但晚間6時許家人發現老翁躺在床上已無呼吸心跳，趕緊打電話向119求助，消防人員到場時發現李翁已明顯死亡，家屬則婉拒送醫，疑似不希望老翁接受電擊與後續急救。

桃園地檢署檢察官今天下午趕抵李翁住處進行相驗，由於李翁生前有慢性病史，檢察官初步檢視李翁並無外傷，住處也未遭外力入侵跡象，初步研判應該是單純死亡，由於家屬並無意見，檢察官尊重家屬意見，也不傾向解剖。

桃園市衛生局則指出，15日晚間已電話聯繫關心家屬，至於李翁死因是否與疫苗接種有關，尚待家屬申請VICP（預防接種受害救濟）後由審議委員會判定。

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