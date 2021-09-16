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桃勤女染Delta！同居男友「密切接觸」急匡列　採檢結果出爐

▲▼桃園市長鄭文燦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃勤公司一名20多歲女員工昨確診感染Delta變異株，桃園市府緊急擴大採檢396人，至今已完成347人採檢，另還有49人尚在採檢中，所幸目前結果均為陰性，包括女員工的同居男友也都呈現陰性反應。

市長鄭文燦表示，中央流行疫情指揮中心昨（15）日公布桃園新增1例本土個案（案16213），為20多歲女性，任職於機場桃園航勤公司，負責機艙清消，於每週定期快篩時檢出陽性，後經PCR採檢確診，Ct值為14，目前還在調查感染源；中央疫情指揮中心已說明該個案為Delta病毒感染，市府將採高標準進行疫調及防堵，除匡列隔離密切接觸者外，同時擴大採檢桃勤公司員工、華膳、機務人員等共396人。

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今採檢結果出爐，目前347人結果均為陰性，包括女員工的同居男友也呈陰性反應，另還有49人採檢正在作業中。

鄭文燦強調，機場人員完成疫苗接種，對於防護國境十分重要，目前機場造冊人員共42,827人，包含CIQS管制人員2,862人、機組員10,813人、防疫車隊536人、第一線工作人員27,654人、貨運站工作人員962人，其中40,859人已完成第一劑疫苗接種，接種率超過95%，並有31,763人完成第二劑接種，建議指揮中心以專案配賦方式，盡速讓相關人員進行第二劑接種，以機場100%完成接種為目標，確保國境防疫安全。

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