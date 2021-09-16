5倍券「5千變1萬2」！桃園2大加碼方案出爐　非桃園人也可抽

▲桃園市長鄭文燦宣布桃園2大加碼方案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

中央五倍券將於10月上路，各地方政府也陸續推出加碼方案！桃園市長鄭文燦16日也公布桃園2項加碼方案，一是「桃園好事成雙券」，將花1.4億經費將5倍券翻倍，抽中最大獎者5千元可直接變1萬2千元；另一項方案則是「數位桃園plus1000」，用市民卡抽獎方式贈送，抽中者花完5千後會自動加碼1千元。

鄭文燦指出，中央10月8日發行5倍券後，桃園將推出2個桃園加碼方案，並開放民眾登記抽籤，其中一項是「桃園好事成雙券」，預計將以1.4億的經費進行加碼，方案內容為五倍券內的200元換400元（名額10萬人）、500元換1千元（名額10萬人）、1千元換2千元（名額3萬人）、5千元換1萬2千元（名額1千人）。

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鄭文燦表示，桃園好事成雙券中籤名額多，不限定桃園人來抽，很多人都抽得到，但前提是一定要在桃園消費，「我們希望把雨水落在桃園，能夠振興我們的服務業。」

第二項加碼方案則是「數位桃園plus1000」，桃園將與悠遊卡、一卡通、第一銀行合作，用市民卡抽獎的方式抽出各1萬名，抽到的民眾只要用完5000元，會自動加碼1000元。鄭文燦透露，目前已與3個單位談好了，有的單位甚至會加碼到1300元。

鄭文燦透露，目前這2個加碼方案市府都核定預算了，希望能促使10月的振興計畫更加多元，且要讓商家都有感，希望透過中央、地方雙重加碼，加上業者加碼，可讓10月恢復買氣。