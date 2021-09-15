桃勤20多歲女染Delta！鄭文燦：足跡多在雙北　擴大採檢338人

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、陳羿妏／桃園報導

桃園市今（15日）新增一例本土個案（案16213），是桃勤公司的20多歲女員工，因工作需求快篩陽性，經醫院PCR採檢確診，目前經基因定序確定感染Delta。市府稍早召開防疫記者會表示，目前除了匡列個案45名相關接觸者，另外今日下午針對桃勤公司339位員工、華膳以及機務人員49人共388人，進行擴大採檢。

鄭文燦表示，個案足跡除了有全聯、家樂福超市，針對個案活動史經第一輪疫調，大部分活動足跡在台北市、新北市，目前已通知兩縣市的衛生局，進行後續複查疫調。

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指揮中心今指出，個案是一名20多歲女性，曾打過一劑疫苗，9/12出現輕微流鼻涕、頭暈等症狀，9/14工作需求篩檢，於今日確診，Ct值14，經快速定序確認感染Delta，感染源待查，匡列家庭、工作接觸者45人居家隔離。

鄭文燦也提到，個案是Delta病例，因此必須以高標準快速的進行處理，針對桃勤公司員工確診的事件，市府會跟交通部及機場各單位，像是桃機公司及派駐在機場各單位，進行防疫體檢，檢查每個動線，例如人員隔離的動線，且個案屬機艙的清消人員，是否有環境污染的因素等等，都要進行更徹底的調查，會配合指揮中心、交通部和機場各單位進行機場防疫的體檢。