條子鴿妻子愛相隨「同調台東」　她考上刑警...曾是科技辦案人才

▲條子鴿妻子愛相隨，曾一起調往台東服務，後又輾轉回到北市刑大科偵隊上班。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

條子鴿影射攔查行政院長兒子，卻反被副分局長處分申誡，但最後事件越演越烈，非但條子鴿背景遭起底胡謅，連條子鴿在刑大服務的妻子也連帶遭受波及，據悉，條子鴿與妻子在萬華相識，事後一起回台東服務，又在2012年左右調回北市萬華分局。

筆名條子鴿的酈姓退休警員，在2020年退休後出版《你所說的都將成為呈堂證供》一書，披露警界許多不為人知的秘辛，但卻在臉書影射攔查行政院長兒子，卻遭副分局長處分，許多人出面踢爆，條子鴿的書以及自述的背景，有些與事實不符。

條子鴿至今也都沒有對外說明解釋，但條子鴿的妻子則在北市擔任偵查佐，據悉，許姓女警在95年基特班畢業後，就分發至萬華分局西園路派出所服務，與當時擔任制服警力的條子鴿相識後相戀。

2人因條子鴿的家鄉在台東，所以決定一起調回台東服務，並在2個不同派出所擔任制服警力，婚後也育有1名女兒，但在2012年左右，2人又輾轉調回萬華分局，當時許姓女警則在西園派出所服務。

酈姓退休警員在當時調回台北萬華分局後，先在當時的漢中街派出所（後與武昌所合併為「西門町派出所」）短暫服務過，事後又轉任萬華分局勤務指揮中心，最後在萬華分局人事室申請退休。

據了解，許姓女警考上偵查佐後調往刑大，起先在刑大科技偵查隊擔任外勤職務，後因行政組缺人，也調往行政組支援，目前則辦理議會相關綜合業務。

條子鴿粉專自介「曾當過刑警」 北市警：15年來沒有姓酈的

網友出征「條子鴿粉專」留言灌爆 他緊急關閉留言功能