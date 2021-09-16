鬆口氣！接觸師生三採均為陰性　北科附工17日復課

▲桃園市長鄭文燦16日表示，北科附工師生經過14天停課，其中接觸師生與家人經過三採後均為陰性，明天全校師生復課。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

長榮航空2名機師9月初驚爆「突破性感染」，其中一名機師兒子也被通報確診，其就讀的北科附工隨即在9月3日全校停課14天，師生被匡列採檢；市長鄭文燦16日表示，北科附工在集中檢疫所同班同學與家人經過三採均為陰性，北科附工2656位師生經過採檢後也都是陰性，全校師生停課14天後將於17日復課。

9月初中央流行疫情指揮中心公布，長榮航空1名機師接種2劑AZ疫苗後確診，為首例機組員「突破性感染」案例，3日再添2名長榮機師施打過2劑疫苗仍確診案例，其中一名機師的同住家人、就讀北科附工的15歲兒子在9月2日確診，校方隔日獲悉後隨即通報桃園市衛生局，衛生局隨即匡列2845名接觸師生安排採檢。

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▲北科附工師生9月3日接受PCR篩檢，市府宣布緊急停課14天，學生經過篩檢後抱著書籍返家。（資料照／記者沈繼昌攝）

桃園市府3日要求校方全面停課，校方緊急宣布自9月3日中午起停課至9月16日，並於9月17日復課，並將與該生近距離接觸的同班師生移往集中檢疫所進行隔離檢疫外，其餘師生先進行採檢，採檢結果都是陰性。

對此，市長鄭文燦今天受訪時指出，北科附工在集中檢疫所同班同學與家人經過三採都是陰性，北科附工全校師生停課14天，2656位師生經過採檢後也都是陰性，我們目前決定16日進行清消，明（17日）復課，明早我會到北科附工大門迎接同學們回來上課。

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