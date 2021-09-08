莫德納首例本土突破性感染！　台大麻醉護理師7／8就接種第二劑

記者嚴云岑／台北報導

台大麻醉護理師染疫且和新北幼兒園群聚個案居住同一社區，院方昨日證實關閉開刀房進行清消，千名接觸者採檢均陰性。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，該名護理人員已打完兩劑莫德納疫苗，第二劑在7/8完成接種，為台灣首例莫德納突破性感染案例。

台大麻醉護理師染疫且和新北幼兒園群聚個案居住同一社區，院方昨日證實關閉開刀房進行清消，相關接觸者採檢，今（8）日傳出台大醫院不只一人確診，引發院內員工恐慌，指揮中心專家諮詢小組召集人回應了。

張上淳表示，台大醫院只有1人確診，就是與幼兒園群聚住在同一棟大樓的麻醉護理師，是在醫院健康監測自主通報有一些呼吸道症狀，因此被送去門診採檢，9/6驗出陽性，Ct值38，台大醫院也於同日啟動相關疫調。

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9/6護理師重複採檢Ct值降到36，病毒量很低，但因為醫院照顧的都是有其他嚴重疾病病患，抵抗力也比較差，院方也採嚴謹態度處理，匡列採檢密切接觸者11位，也匡列有戴口罩但接觸時間長的接觸者81位，昨天上午全數採檢完畢，PCR結果都為陰性。

張上淳表示，目前本土突破性感染都是接種AZ疫苗，麻醉護理師的確是首例本土莫德納突破性感染。因應護理師確診，台大醫院也緊急暫停醫療大樓與兒童醫療大樓開刀房，進行環境採檢，因為結果都為陰性，目前已恢復正常運作。