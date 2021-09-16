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站公園旁無端被盤查 　脫口「X」被送辦...不起訴理由出爐

▲桃園市林姓男子今年1月間在楊梅區三民路某公園旁站立，遭巡邏員警盤查，林疑似情緒性說「幹」等字眼遭警方送辦。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市林姓男子今年1月間在楊梅區三民路某公園旁站立，遭巡邏員警盤查，林疑似情緒性說「幹」等字眼遭警方送辦。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子今年1月間在楊梅區三民路上公園旁站立，巡邏員警質疑他行跡可疑上前盤查，林不滿員警針對性盤查隨口說出「幹、關你屁事」等情緒性字眼，員警依妨害公務罪嫌送辦；林男在檢方複訊時辯稱，他站在路旁無端被盤查，並無辱罵犯意，檢方認為林是情緒性口出穢言，並非針對員警，予以不起訴處分。

檢警調查，20歲的林姓男子於今年1月2日晚上7時許，獨自在楊梅區三民路上公園旁站立，楊梅警分局張姓員警巡邏經過，質疑其可疑上前盤查，林明知張姓員警依法執行勤務公務員，竟當場以「關你屁事」、「幹」等字眼辱罵，張員認為林涉犯妨害公務、侮辱公務員等罪嫌，以現行犯逮捕帶回派出所偵訊。

桃檢複訊時，林男否認犯行，辯稱當時並非罵警察，「幹」字只是其語助詞。檢方根據警方密錄器光碟還原案發經過，林男是正常站在路旁，突然被員警要求盤查，且依照錄影畫面，警員要求林「來口袋我看一下」、「自己拿啊，我又沒有要跟你搜」、「這麼硬喔」等語；林則反唇答辯「不是啊，幹，我就不吃毒了」等語。

桃檢認為，根據密錄器雙方對話，林男應是對警員要求檢視身上物品作法有所質疑，才有口出穢言等情緒性宣洩字眼。檢方審酌，林男主觀上並非有侮辱警員之意圖，復查無其他積極證據足認林男有任何妨害公務犯行，檢察官偵結予以林男不起訴處分。

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