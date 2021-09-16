疫情趨緩降級企業搶才　桃市府就服處24日針對中高齡與青年徵才

▲桃園市就服處本月24日上午10時在中壢區海風餐廳舉辦「就業找出路 相挺有頭鹿」現場徵才活動，歡迎中高齡與青年前往面試。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

今年就業市場因受疫情衝擊，部分企業減少員工需求，使得許多市民朋友因企業資遣或延緩徵募人力減少工作機會，隨著疫情逐漸降級、企業求才需求回升，桃園市府就業職訓服務處為協助中高齡與青年待業朋友順利求職，將於9月24日在中壢區海豐餐廳舉辦「就業找出路 相挺有頭鹿」現場徵才活動，現場提供餘2,300個就業機會，有興趣就業者請把握機會前往面試。

桃園市就服處指出，這場徵才活動邀請南亞電路板、千如電機、葛瑪蘭客運、太平洋電線電纜、台灣晶技、先豐通訊、肉多多餐飲、台灣日通國際物流等36家知名中高齡友善企業參與，現場提供逾2,300個工作機會，包含營業工程師、技術人員、物管理貨人員、儲備幹部人員、助理技術員、門市正職、保全員、機台操作員、餐飲內外場計時人員等多元化職缺，參與廠商開出6萬元以上高薪積極招募搶人才。



桃園就服處表示，台灣在少子化及高齡化趨勢下，面臨勞動力人口短缺與老化問題，為活化中高齡與高齡勞動力，鼓勵中高齡勞工續留重返職場，發揮傳承豐富工作經驗，促進其勞動參與，就服處今年分別在中壢、桃園兩就業中心設置「中高齡者及高齡者就業服務」專區，由專人提供中高齡者與高齡勞工客製化就業服務。規劃於明年度設置「銀髮人才服務據點」，依據中高齡者及高齡者特性及需求，加強開發中高齡友善廠商及符合該族群之就業機會，提供其所需服務。

▲桃園市就服處9月24日上午10時在中壢區海風餐廳舉辦「就業找出路 相挺有頭鹿」現場徵才活動，歡迎中高齡前往面試。（圖／記者沈繼昌翻攝）



就服處強調，為協助中高齡與高齡勞工就業，桃園市府推動各項就業促進方案，運用「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵計畫」，針對年滿50歲以上退休或離開勞動力市場之中高齡及高齡者，經桃園就業中心、就業服務臺推介就業滿90日，可補助每人1萬元就業獎勵金，鼓勵退休勞工重返就業市場，持續就業貢獻所長。運用「安穩僱用計畫」、「繼續僱用高齡者補助」等方案，鼓勵企業進用或繼續僱用中高齡勞工，徵才活動現場設有中高齡就業促進方案攤位，歡迎民眾諮詢登記。



此外，協助青年穩定就業也是市府重點工作項目，為協助應屆畢業青年在疫情中積極求職，勞動部推出「青年尋職津貼」計畫，3個月最高可獲3萬2,000元尋職津貼，可銜接市府推動「桃園市青年安薪就業讚」方案，針對未滿30歲高中職以上畢業並設籍在桃園市待業青年，受僱於同一事業單位滿6個月，最高可獲補助2萬1,000元，兩方案銜接合計最高補助5萬3,000元，幫助青年在疫情困難時期能夠安心求職、穩定就業。



桃園就服處提醒，活動當天現場提供求職者履歷健診、職涯諮商、生涯卡諮詢、手語翻譯及創業諮詢等多項服務，協助民眾尋找職涯定向並作好求職準備，促進求職者順利就業。有意尋職或轉職民眾把握機會至現場參與徵才活動。活動詳情請洽桃園市政府就業職訓服務處：（03）332－2101分機8017，或至就業職訓服務處官網( https://oes.tycg.gov.tw/ )、桃園市工作職缺地圖( https://jobmap.tycg.gov.tw/ )查詢。

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