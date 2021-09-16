基隆市高階警官大風吹　主秘、督察長、2分局長新官上任

▲基隆市高階警官大風吹，主秘＋督察長、2分局長今新官上任。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府警察局今（16日）舉行第二、四分局卸、新任分局長交接典禮，市長林右昌歡迎兩位新任分局長蘇旭茂、陳啓明以及新任主任秘書李俊德、督察長徐俊生加入市府團隊，除期許提升同仁專業本職學能，也對卸任同仁的貢獻表示肯定及感謝。

林右昌表示，從這幾次的高階警官人事調動中，可以看出大家分屬不同的專業，包括警察局長劉耀欽是交通專業、副局長李青泉是刑事專業，今日的新任官則具有資訊、國境、交通及行政等不同方面的專長。

林右昌強調，警察同仁的工作不只有破案，治安的範疇也不只有打擊犯罪，警政工作與市府工作領域息息相關，包括民政、社政以及現在最重要的防疫衛政都是一體，他除了歡迎4位新任官員到任，也相信會帶動警察局整體工作士氣，並且提升所有同仁專業面向的本職學能。

基隆市警察局新任主任秘書李俊德，原任台東縣警察局主任秘書；新任督察長徐俊生，原任宜蘭縣政府警察局督察長；新任第二分局分局長蘇旭茂，原任雲林縣警察局斗南分局分局長；新任第四分局分局長陳啓明，原任新竹縣政府警察局新湖分局分局長。

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