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社會 社會焦點 保障人權

阿扁台南住處被放「牛皮紙袋」沒人理　一分局長方國璽遭記過2次

記者林悅／台南報導

前總統陳水扁在台南市東區住處門口被放牛皮紙袋，此舉引起阿扁「恐懼」，13日晚上PO文指警方多日無人詢問，並請警方積極偵辦，台南市警局14日上午以一分局違反報告及刑案偵辦紀律，將一分局長方國璽記過2次，後續並責由督察室深入調查，查究相關人員疏失責任。

▲台南市警一分局現場實勘調查後，將深入調閱監視系統影像，釐清是何人將紙袋放回阿扁住處門口，進一步釐清動機。（圖／記者林悅攝）

▲台南市警一分局現場實勘調查後，將深入調閱監視系統影像，釐清是何人將紙袋放回阿扁住處門口，進一步釐清動機，但因阿扁感到恐懼及未見警方偵辦，市警局將一分局長記過2次。（圖／記者林悅攝）

台南市警局發布聲明指出，有關陳前總統住處遭放置不明牛皮紙袋案，台南市警局第一分局受理報案後雖立即展開偵處，保全證物送驗，並調閱大樓住處監視系統展開偵辦，惟於偵辦過程中，第一分局未依三線系統報告台南市警察局，亦未適時向陳前總統說明案件之偵處進度，致讓陳前總統心生疑懼，台南市警局在此對陳前總統表達最深沈的歉意，台南市警局除深切的檢討，並已調度刑警大隊跟鑑識中心全力支援第一分局偵辦本案，還原事實真相，並且加強陳前總統的住所及人身安全維護。

台南市警局指出，對於第一分局疏失，市警局先依違反報告及刑案偵辦紀律予以分局長方國璽記過2次，後續並責由督察室深入調查，查究相關人員疏失責任。

前總統陳水扁13日晚上表示，大樓管理中心7日晚上幫忙報案，但幾天過去了，一直遲遲未見警方來訊問，直到他昨晚去電派出所、要求大樓管理中心督導警方積極辦理，今晚警方才來詢問他和外籍看護。

陳水扁解釋，今年是911事件20週年，他收到不明郵包，衣服又包藏硬物，當然會心生恐懼，因為他也不知道是不是危險物品，或有沒有針對性。在此，他感謝警方的辛苦，但也要籲請警方充分瞭解當事人每天生活在恐懼中的心情，從速偵辦。

▲台南市警一分局現場實勘調查後，將深入調閱監視系統影像，釐清是何人將紙袋放回阿扁住處門口，進一步釐清動機。（圖／記者林悅攝）

據了解，高雄市議員陳致中13日在臉書爆料，父親、前總統陳水扁台南住家門外7日遭不明人士放置「可疑包裹」，已經報警處理。

前總統陳水扁台南東區住處門口被放置一個A3大小的公文紙袋，上頭寫有陳水扁的姓名。由於大樓管制森嚴，非外客可隨意進出，包裹如何突破大廳門禁、電梯，送到阿扁家門，引起警方相當程度重視。警方8日調閱監視器畫面追查，發現是外籍看護把寫有陳水扁名字的信封、舊衣服等物一同丟回收，但疑似清潔人員以為是私人物品誤丟，所以放回阿扁住家門口。後來，看護發現門口有紙袋，才向管理員反映，因此警方初判應該是「烏龍」一場。

不過，警方認為，看護雖將家中信封等回收物丟棄，但並沒有丟棄刷子，所以究竟刷子從何而來？紙袋是不是清潔人員放回門口？還有待進一步調查釐清。目前警方為求慎重，還在過濾相關監視影像，追查是何人放在扁家門口、為何放刷子？是純粹好心或有其他動機，將一步釐清。

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