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社會 社會焦點 保障人權

娶24歲嫩妻生2寶…大9歲夫「24hrs定位關心」！她被逼瘋逃家

▲▼出軌,劈腿,不倫,小三,外遇。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲人夫懷疑妻子外遇，怒告妻子與妻子的男同事，法院判他敗訴。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／基隆報導

基隆一名人夫懷疑小自己9歲的妻子在外有小王，一狀告上法庭。但妻子喊冤，表示丈夫對她與朋友互動很有意見，不僅會要求查看她的手機，甚至更乾脆用手機追蹤她的定位資訊，讓她備感壓力，多次求去未果，丈夫最後甚至不斷在臉書上影射她出軌。法院勘驗各項事證後，不採信人夫說詞，判他敗訴。

人夫主張，與妻子婚後育有2名子女，感情尚稱融洽，2020年8月底9月初，他驚見妻子的男同事阿勁（化名）傳曖昧訊息給妻子，包括「讓我照顧妳」等，他隨即向妻子表示「他這樣傳我很不舒服」，妻子則傳訊給阿勁告知，「你這樣傳我先生會誤會」，但他已起了疑心。

人夫指出，妻子事後多次提出離婚，他無意間發現機車的行車紀錄器影像，竟記錄到妻子送完小孩上課後，去找阿勁的畫面，便委託朋友幫忙注意妻子的行蹤，果然發現妻子與阿勁疑似同居在阿勁的住處，言談舉止親密，甚至有摟肩、摟腰、摸臉等身體接觸。

人夫表示，事後他與友人找阿勁溝通，不料，對方還囂張回應，「那就上法院啊！」，妻子則是在一旁默不作聲，讓他大受打擊，因而罹患憂鬱症，決定向2人提告求償70萬元，並提出13段影片當作呈堂證供。

▲桃園市人夫與妻結婚3年多，去年人夫有外遇還帶小三返家，最後竟將人妻逐出家門，人妻訴請離婚法官判准。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲人夫控小9歲的嫩妻外遇。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

人妻表示，與丈夫於2012年結婚，當時她才24歲，而丈夫大她9歲，婚後丈夫對她與朋友互動多有意見，偶爾會要求查看她的手機內容，她為了維持夫妻和諧，只好答應並同意讓丈夫用手機追蹤定位資訊，但她內心實在無法坦然接受丈夫這種「關心」方式。

人妻指出，看手機或24小時定位追蹤查勤這種方式，令她心理上倍感壓力，加上婆媳問題幾經努力卻無法疏通，雙方2016、2017年曾協議離婚，最後都沒有結果，不料，丈夫竟然趁她外出時，翻找她的物品，甚至不斷在臉書上無中生有，公開影射她出軌，讓她倍感不堪與壓力尋短，最後只好選擇在外租屋居住。

另外，人妻表示，自己與阿勁僅同事3個月而已，已少有聯繫，當初會與阿勁租屋是因為她的同齡女性閨蜜幾乎都已婚，不方便提供地方，且當時自己年紀輕輕就不顧家人反對嫁給丈夫，讓她不敢回娘家，才會順口詢問阿勁有沒有朋友在出租房屋，剛好阿勁要去母親家照顧母親，便把房屋租借給她，讓她利用這段空檔再另外尋找合適的住處，所以租期不到一個月。

人妻解釋，由於阿勁母親住處跟租屋處不遠，她有時下班後會搭乘阿勁的便車，才會有丈夫提出的偷拍畫面。基隆地方法院查看人夫提出的影片、截圖後發現，內容只顯示人妻與阿勁沒有其他的親暱動作，有些影片更模糊到無法辨識，僅呈現騎車、坐車的畫面，並非親密動作，難以藉此拼湊出2人有男女交往或同居的事實，勘驗各項事證後判人夫敗訴。

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