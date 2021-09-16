台鐵檢討太魯閣事件　仿效高鐵今年底前設置「安全管理系統」

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

實習記者張鈞量／台北報導

行政院16日召開院會會後記者會。交通部於會中表示，已責成台鐵局全面推動安全改革，並導入台鐵安全管理系統，預計今年底以前會全部完成。

交通部表示，鑑於太魯閣號事故發生，為強化台鐵行車安全，已責成台鐵局全面推動安全改革，擬定強化工地監督管理、風險路段改善、軌道改善預防作為、增加軌道養護維修能量、強化司機員考核與增加限速備援設備、成立橫向聯繫小組暨地區協調中心、高階技術會報，以及訂定重賞重罰激勵機制等改革作為。

交通部強調，已要求台鐵局借鏡中華航空及台灣高鐵公司經驗，導入台鐵安全管理系統（SMS）；同時，請台鐵局於今（110）年底，引進專業技術顧問將SMS各項作業指引導引內化至基層落實執行，並由交通部自明（111）年第1季起，委託專業機構辦理第三方評鑑，確保台鐵安全管理系統能完備並有效落實執行。

交通部鐵道局杜微局長解釋，針對台鐵風險路段，將改善邊坡防護、防止異物入侵兩個面向，同時仿效高鐵安全系統的設置，預計今年底以前會全部完成。

在改革績效的方面杜微強調，今年6月至8月的重大行車事故件數、一般行車事故件數皆有下降，雖然行車異常事件件數上升，但是因為近期地震、豪雨等天然災害增加件數多的緣故，所以件數方面還是有降低的。