台南市勞工局中秋關懷送月餅　外籍生感動好溫馨

▲台南市勞工局局長王鑫基代表黃市長，致贈月餅給予中華醫事科技大學及嘉南藥理大學，同時宣導相關法規，讓外籍生課餘工讀時，也注意到相關的法令與權益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲「希望家園」的施政理念，就是期待每個人都可以在台南安心求學、工作；適逢中秋佳節，新南向國家也有大同小異的過節方式及習俗，黃偉哲市長持續關心新南向政策來台南學習的外籍生，16日由勞工局局長王鑫基代表，致贈月餅給予中華醫事科技大學及嘉南藥理大學，同時宣導相關法規，讓外籍生課餘工讀時，也注意到相關的法令與權益。

勞工局局長王鑫基表示，隨著新南向政策推動，愈來愈多外籍生來到臺南，黃市長偉哲上任後，亦指示應主動積極走入外籍生就讀學校及實習企業，了解其狀況與需求，使本市「希望家園」的理念具體落實，連共同在本市求學或工作的外國人也可共同感受到台南市的溫暖。16日由王鑫基帶領同仁前往中華醫事科技大學及嘉南藥理大學致贈月餅傳達中秋節的祝福，亦請校方向外籍生們轉達市府的關心。

中華醫事科技大學及嘉南藥理大學分別由孫逸民校長及李孫榮校長帶領其團隊與勞工局局長王鑫基及相關同仁會面。中華醫事科技大學孫逸民校長表示，感謝勞工局辦理新南向訪視關懷服務，每年新南向外籍生入境，勞工局皆會到校園內進行相關法律宣導，並持續協助及關懷外籍生實習與工讀之狀況。

嘉南藥理大學李孫榮校長亦表示肯定勞工局新南向訪視關懷服務，嘉南藥理大學為勞工局2019年正式啟動新南向訪視關懷服務的第一站，當時外籍生反應工讀上的疑義，勞工局獲悉後旋即與企業了解溝通，即於3天內順利排除企業與外籍生間的疑義，讓外籍生持續安心工讀。

中華醫事科技大學及嘉南藥理大學均表示，感謝黃偉哲市長久以來對台南市教育界的支持與關懷學生的用心，也感謝勞工局王局長特地準備了月餅讓外籍生體驗在地文化節慶，並於疫情期間排解外籍生的思鄉之情，亦感謝勞工局過去幾次主動到校及學生實習企業的訪視關懷及宣導，不僅照顧學生，也一再叮嚀應該注意的法令事項，成為學校、學生、企業間順利運作的溝通橋梁，協助各方都能完整的受到法令之保障。

勞工局2019年初啟動「新南向訪視關懷服務」，走訪轄內有新南向專班的大專院校、前往外籍學生實習之企業，迄今業服務超過千名外籍學生。關懷的學生之中，中華醫事科技大學第一屆新南向春季班學生約60人且將於2022年2月畢業，預計約百分之60至70專班學生已經找到雇主將會留在台灣繼續工作。

嘉南藥理大學人文暨資訊應用學院資訊管理系國際學生產學合作專班2017學年度第1學期之畢業生約73人，其中百分之80專班學生已留在台灣繼續工作，另有百分之5的專班學生選擇於在台繼續進修碩士深造。對於國內產業缺工及人力培訓有相當大的幫助，顯見新南向政策及市長理念正逐漸開花結果。未來勞工局將持續推動「新南向訪視關懷服務」，服務更多外籍生、學校、企業，讓外籍生能在府城安心求學與工作，落實黃市長偉哲「希望家園」理念。

「爆水粉餅」囤貨組