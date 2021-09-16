台南推21世紀奉茶 黃偉哲：傳遞人情溫暖愛地球

▲台南市長黃偉哲16日主持「奉茶地圖」啟動儀式，歡迎出門在外的朋友多利用免費的奉茶站。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「奉茶」是傳統社會人與人之間的體貼心意，台南市環保局秉持減塑精神推動21世紀奉茶地圖，已於全市建置1314個奉茶站，於環保局網站首頁環保快訊點選台南奉茶地圖，即可找到距離自己最近的奉茶站。

台南市長黃偉哲16日主持「奉茶地圖」啟動儀式，歡迎出門在外的朋友多利用免費的奉茶站，感受在地人情溫暖，也為永續地球盡一分心力。

黃偉哲市長表示，奉茶是傳統人情味的呈現，奉茶地圖讓出門在外的大衆方便取用飲用水，日前台南市建置1314個奉茶站，盼大家一生一世都做好事、做環保，希望未來奉茶站持續增加，最近目標1688個站，大家一路發。

環保署副署長蔡鴻德指出，台南是全台率先響應環保署奉茶行動的縣市，台南是文化古都，推動奉茶與文化連結，大眾會更有感，預料會更進一步帶動台南發展，吸引更多人來文化古都旅遊。慈濟台南分會張文郎師兄指出，環保加奉茶，台南古都文化氣質再加分，呈現台南的人文涵養，喝水更甘甜，更有人情味。

隨後黃偉哲市長與來賓共同啟動水晶球，正式對外展示台南市數位化「奉茶地圖」，黄偉哲市長也與副署長蔡鴻德一起持環保杯從奉茶茶壺裝水，鼓勵民眾不僅要自備環保杯，更要善用奉茶站，以行動「愛地球」。

奉茶地圖發表會，環保署副署長蔡鴻德、慈濟市議員吳禹寰、杜素哈呤吟、郭鴻儀、許仁、鄭佳欣、慈濟臺南分會張文郎師兄等等都親自出席，表達對奉茶行動的支持。

環保局表示，台南市設奉茶站的場域包括，公務機關、廟宇、教會、觀光景點、文化場所、連鎖賣場、車站、特色商店等，迄今共有1314站，詳細資訊可於臺南市環保局網站首頁之環保快訊點選台南奉茶地圖（https://reurl.cc/6aplD5）查詢，民眾外出不需額外購買瓶裝水或飲料，省錢又環保，每個奉茶站都會張貼明顯的奉茶標誌，以利辨識。

環保局長謝世傑指出，民眾環保意識提升，公部門更要努力為大眾營造出日常生活做環保的環境與條件，廣設奉茶站後大家出門自備環保杯，随時可補充飲水，也是另類輕鬆做環保，無形中達到垃圾源頭減量、減塑的目標。

台南市環保局2020年10月10日「國慶焰火在台南」活動，分別在戀愛廣場、觀夕平台、林默娘公園、億載金城及攤商區等5區設置27點奉茶點，民眾飲水約4920公升，共減碳約760公斤。

據統計，在台灣每年生產的瓶裝水（不含其他飲品）為10億瓶，如果能透過奉茶站的推廣，相信能大大降低使用塑膠瓶裝水的機率，一方面恢復傳統奉茶文化的美德，另方面也符合聯合國永續發展、節能減塑及垃圾減量等多重目標，一舉數得。

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