LIVE／108萬劑莫德納明天抵台　陳時中最新說明

生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日14:00召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。國內莫德納疫苗庫存不足，但9月中開始有不少接種第一劑民眾滿10週，憂心第二劑沒有著落，現在傳出好消息，108萬劑莫德納明日抵台，中央預計連同庫存的30萬劑，提供給需接種第二劑的長者施打，詳情將於記者會中說明。

除了莫德納，明日還有64萬劑自購的AZ疫苗到貨，由華航CI-834從曼谷運載預計15:40抵台。台灣上一批自購AZ疫苗抵台是9/10，約45.8萬劑同樣由華航CI-834運載。指揮中心去年與台灣阿斯特捷利康公司簽署1000萬劑疫苗供應合約，截至目前累計到貨約372.7萬劑，分別為3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑、8月27日26.5萬劑、8月31日59.5萬劑，以及9月10日第八批45.8萬劑。

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▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

本土Delta疫情引起憂心，昨日傳出發生群聚的新北幼兒園負責人確診。指揮中心晚間僅回應，有關北部某幼兒園案新增加1名檢驗陽性個案，相關疫調尚在進行中，將於今日下午記者會統一說明。

而新北衛生局表示，初步調查該個案自主健康管理期間均在家中沒有外出，衛生局針對接觸的家人已立即安排進行採檢，晚間採檢結果出爐，PCR均為陰性，但衛生局仍不掉以輕心，將持續疫調擴大匡列。

另外，昨日新增一例確診本土病例為桃勤女員工，感染源不明且確認感染Delta，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，由於個案在會去航空器客艙清潔，會往這個方向做感染源溯源，就相關航班、入境確診個案比對釐清。包含該案在內，國內目前已經累積36例本土Delta。