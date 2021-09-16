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日本疫苗驚見1毫米白色懸浮物　輝瑞：低溫凝固屬正常現象

▲▼輝瑞疫苗,莫德納疫苗,AZ疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲輝瑞疫苗,莫德納疫苗,AZ疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者林郁婷／綜合報導

日本各地最近傳出，輝瑞（BNT）疫苗瓶內出現白色懸浮物，大約1毫米，公司在調查後緊急出來說明，那是原液凝固所造成的現象，並無安全疑慮，同批號的疫苗目前仍繼續使用。

根據《NHK》報導，輝瑞公司表示，收到日本各地疫苗接種會場報告，9月5日前出貨的2500萬劑疫苗中，有95瓶被發現含有約1毫米的白色懸浮物。經過調查確認，那屬於疫苗本身的成分，原本在低溫保存下搖晃的話，原液就容易凝固，因此是正常現象，不會有安全性和有效性的問題。

輝瑞公司提醒醫護人員，就算已經解凍，施打疫苗前還是應該輕晃瓶身，直到內部顏色呈現均勻，如果懸浮物仍然存在，就要停止使用。

此外，輝瑞也指出，從11日開始陸續接到消息，神奈川縣的相模原市、鎌倉市及大阪府堺市又發現，共5瓶同批號疫苗出現白色顆粒，已經回收有疑慮的疫苗瓶進行分析，會盡快公布結果。

據了解，鎌倉市發現一瓶疫苗有問題，批號為FF5357，同批號的其他疫苗並未發現異常，目前也沒有人因此死亡。除了輝瑞出現異物，莫德納（Moderna）疫苗也在8月中旬被發現肉眼可見的金屬粒子，共有3批，調查後研判是生產線機器的不鏽鋼屑。

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