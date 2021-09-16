夫妻確診隱匿足跡拒繳60萬！執行署硬起來　存款汽車全查扣



▲查封江女車輛。（圖／法務部行政執行署高雄分署提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一對林姓夫妻先後在今年5、6月確診新冠肺炎，但兩人卻刻意隱匿足跡，規避疫調，各被開罰30萬元且逾期未繳，除了被扣押存款，名下一台車也被查封；另名徐姓男子則是從日本返台，卻在居家檢疫期間外出購物，挨罰10萬拒繳又積欠防疫旅館2萬多元，高雄分署今查封徐男房產，他嚇得承諾明天將到高雄分署辦理分期繳納。

法務部行政執行署高雄分署這次啟動今年第4波「強力執行滯欠防疫案件罰鍰專案」，針對違反新冠肺炎防疫規定遭處罰鍰仍拒不繳納的義務人強力執行。

▲查封江女車輛。（圖／法務部行政執行署高雄分署提供）

一對林姓男子及江姓妻子，於今年5月31日及6月4日經PCR採檢為確診個案，二人在入院治療期間，進行疫情調查時，未充分揭露足跡，規避疫調，導致衛生局無法第一時間釐清個案足跡及找出感染源，嚴重妨礙防疫工作，移送機關對夫妻倆各依法開罰30萬元，但二人逾期未繳，於同年8月移送法務部行政執行署高雄分署。

高雄分署受理後，啟動防疫案件調查財產機制，先扣押二人存款共8萬7212元，並查得江女名下有一部汽車，防疫專案執行小組於16日將車予以查封並拖回高雄分署查封車輛保管處所，如果未於一個月內沒繳錢，高雄分署將擇期拍賣。

▲查封測量徐男不動產。（圖／法務部行政執行署高雄分署提供）

另外一名徐姓男子則是於去年6月從日本搭機返台，未依規定留在家中居家檢疫隔離，還外出購物，被移送機關高雄市政府衛生局查獲裁罰10萬元，加上入住防疫旅館食宿費用共2萬1千元也未繳，被移送高雄分署執行。高雄分署調查他名下有一棟房屋，經防疫專案執行小組到場完成不動產查封程序，由於該民宅是全家人的棲身之地，徐男嚇得當場表示隔天就會到高雄分署辦理分期。

▲執行人員至滯欠百萬防疫罰鍰莊男住家現場執行。（圖／法務部行政執行署高雄分署提供）

還有一名莊姓男子今年1月從土耳其回國，居家檢疫期間連續4天擅自外出，刻意將手機留在家中企圖規避電子圍籬，總計約74小時，被高雄市政府衛生局重罰100萬元並於4月30日移送高雄分署執行。高雄分署調查發現莊男於移送執行前一個多月早已出境到香港，名下無財產，發函通知莊男到場說明，但他又沒來，高雄分署從5月27日限制莊男出境、出海，雖然期間莊男母親雖曾致電詢問分期的事，但到現在還是沒人繳清，專案小組於同樣到莊男住家，由祖母收下通知書。

高雄分署指出，執行案件22位人中，有部分不在家，已將執行通知交給在場的家屬，無人在場者則將通知投入信箱中，義務人應依通知單所載到場時間至高雄分署辦理繳納手續，如果置之不理，逾期未到，高雄分署將審酌個案情形，不排除以拘提方式將惡意不繳費的人拘提到案。

時間對我們來說完全沒用！

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