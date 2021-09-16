　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長榮酒店五倍券加碼出爐　0元現金爽住6500雙人房　

▲長榮國際連鎖酒店。（圖／長榮提供）

▲礁溪長榮鳳凰酒店純住房專案，持5,000元紙本五倍券即可全額抵用專案價6,500元。（圖／長榮提供）

記者許維寧／台北報導

振興五倍券將於10月上路，各大業者也祭出相關促銷加碼活動。長榮國際連鎖酒店推出振興加碼，旗下酒店可享1000元五倍券折抵1200元住房優惠，若持5000元即可享6000元折抵，持券入住長榮桂冠基隆和平島方案，持五倍券再加銅板價就能入住四人海景房，礁溪長榮鳳凰酒店若支付5000元五倍券，更能不掏現金直接入住價格6500元雙人房。

振興五倍券10月上路，長榮國際連鎖酒店今（9/16）公布加碼方案，今年12月30日前，基隆、台北、台中三間長榮桂冠酒店，以及嘉義長榮文苑、台南台糖長榮酒店等均推出「滿千送百」優惠方案，只要預訂官網指定住房專案，以紙本五倍券支付便可享1000元五倍券可折1200元優惠，若累計折抵，持5000元五倍券便可折抵6000元房價。

[廣告]請繼續往下閱讀...

以基隆長榮桂冠酒店和平島住房專案為例，只要5000元五倍券加銅板價99元，即可入住4人海景家庭房。另外，礁溪長榮鳳凰酒店則將五倍券放大1.3倍，預訂官網純住房專案，即適用於五倍券滿千元折抵1300元房價優惠，累計折抵後，專案價6500元的雙人住宿只需支付5000元紙本五倍券，等同享有0元現金入住優惠。

▲長榮國際連鎖酒店。（圖／長榮提供）

▲基隆長榮桂冠酒店五倍券優惠房型。（圖／長榮提供）

另外，長榮旗下酒店也祭出美食優惠，持五倍券至台中長榮桂冠酒店或台南台糖長榮酒店，多國百匯自助餐或經典中式佳餚消費滿千元分別贈送價值3000元及3850元餐飲抵用券，餐價即可回本。若想立即擁有餐價折扣，可選擇基隆長榮桂冠酒店、嘉義長榮文苑酒店或礁溪長榮鳳凰酒店，現場使用五倍券折抵餐飲消費，折扣後餐價最低下殺7折起。

詳細振興優惠方案，請至長榮酒店官網查詢洽詢各酒店訂房專線。

▲長榮國際連鎖酒店。（圖／長榮提供）

▲長榮國際連鎖酒店餐飲優惠懶人包。（圖／長榮提供）

▲長榮國際連鎖酒店。（圖／長榮提供）

▲長榮國際連鎖酒店住房優惠懶人包。（圖／長榮提供）

►600元爽吃「這一鍋」

ET快訊
靠龍劭華耳邊「想再聽你叫妹妹」　女兒告別：手比我想像中還冰
第二劑孤兒哭了！鄉民驚算「108萬莫德納」殘酷真相
峮峮曝2張舊照「他生前最愛」　小鬼離世周年吐15字
女星視訊老公　他看畫面突尖叫：為什麼裸體！
他撿到小雞養1個月送學校！　才驚是保育類「藍腹鷳」
快訊／桃勤20多歲女染Delta！　同居男友採檢出爐
108萬劑莫德納明抵台　優先施打對象曝光
「蜈蚣鼓+送葬佛祖車」慶分局長調走　警局長怒了說重話

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

作息不正常小心傷腦 營養師：10大食物防健忘

第二劑孤兒哭了！鄉民驚算「108萬劑莫德納」殘酷真相：別傻了

長榮酒店五倍券加碼出爐　0元現金爽住6500雙人房　

從大反派變好媽媽！她揭《黑魔女》沈痛暗示：是女性成長共同經驗

中秋節「12星座」求良緣、旺財方法曝！想斬爛桃花可別拜月老

「高鐵延伸宜蘭」9／25說明！交長：避免花1700億鄉親還不滿意

桃勤女染Delta！同居男友「密切接觸」急匡列　採檢結果出爐

高雄小土耳其！超狂新亮點「月世界熱氣球」　最快10月開放搭乘

不是等不到疫苗！莫德納+高端試驗原因曝　權威醫：可望降心肌炎風險

好市多「驚現中衛口罩」　價格翻倍！網戰翻：繼續漲吧

上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕

iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

Ella為「小王」分房老公三個月：久違來一下　S.H.E慶20年展默契...熱唱「一切都是天意～」

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

iPhone13瀏海縮小20％續航力增　3C達人統整蘋果發布會懶人包！

丁國琳直播中得知龍劭華過世「笑容秒消失」　「還沒演過對手戲」成一輩子遺憾

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

作息不正常小心傷腦 營養師：10大食物防健忘

第二劑孤兒哭了！鄉民驚算「108萬劑莫德納」殘酷真相：別傻了

長榮酒店五倍券加碼出爐　0元現金爽住6500雙人房　

從大反派變好媽媽！她揭《黑魔女》沈痛暗示：是女性成長共同經驗

中秋節「12星座」求良緣、旺財方法曝！想斬爛桃花可別拜月老

「高鐵延伸宜蘭」9／25說明！交長：避免花1700億鄉親還不滿意

桃勤女染Delta！同居男友「密切接觸」急匡列　採檢結果出爐

高雄小土耳其！超狂新亮點「月世界熱氣球」　最快10月開放搭乘

不是等不到疫苗！莫德納+高端試驗原因曝　權威醫：可望降心肌炎風險

好市多「驚現中衛口罩」　價格翻倍！網戰翻：繼續漲吧

找老公前妻「吃飯＋帶小孩」　財富女神曝10年婚秘訣：一點也不難

HTC新機傳現身 Google Pay平台　外觀、規格全曝光！

「9月當爸」Bobby造型大變首度露面！　未提半句妻子、小孩

作息不正常小心傷腦 營養師：10大食物防健忘

摩鐵開毒趴下藥性侵傳播妹　2男1死1遭判刑3年2月

桃園真實版開心農場！羊咩咩、小鹿求餵食　還能自製雞蛋水果沙拉

初生小牛被3.5公尺巨蟒吞下肚　母牛目睹悲傷「哞哞叫」不願離開

《玩很大》7周年「新制服曝光」！　胸針圖藏小鬼…吳宗憲：很懷念

漢光演習模擬反登陸作戰、反擊作戰　展訓練成果「砲聲響徹屏東」

台積電、中油簽署天然氣碳中和計劃MOU　向淨零碳排邁進

公車「砰一聲」慘撞瑪莎拉蒂！　司機恍神闖禍嚇壞：要賠多少

生活熱門新聞

最快周日有颱風　最新路徑曝光

林氏璧：莫德納買那麼多不用混打高端

桃勤20多歲女染Delta　林氏璧看「1細節」氣炸

桃勤女染Delta！　醫憂：事情恐大條

即／桃勤20多歲女員工染Delta足跡曝

今水氣最多！大雨熱區曝　連假恐有颱風生成

龍劭華驟逝　網不捨《含笑》3人成天使

莫德納鐵粉恐等到年底！他勸加選BNT

中秋大禮！百萬劑莫德納後天抵台　自購60萬劑AZ明天先來

桃勤20多歲女染Delta！急採389人結果出爐　

記者搶拍「擋救護車」爆衝突！台視：請辭獲准

桃勤女染Delta！同居男友採檢結果出爐

Delta個案餐廳內用！醫：壓力測試來了

獨／名醫打完AZ血壓飆高150　鼻血流滿飲料杯

更多熱門

相關新聞

北市五倍券加碼可換血氧機　柯文哲曝原因：一晚4人快樂缺氧死掉

北市五倍券加碼可換血氧機　柯文哲曝原因：一晚4人快樂缺氧死掉

針對台北市五倍券加碼優惠，市長柯文哲16日召開記者會，宣布綁定敬老愛心卡，可用市價一折加價購健康防疫家電。他指出，防疫家電是他自己挑的，且一定要買血氧機，因為去年疫情爆發的時候，有老人發生「快樂缺氧」，北市甚至曾一晚就死了4個人。

北市五倍券加碼曝！綁悠遊付「可領5000元」限1萬名

北市五倍券加碼曝！綁悠遊付「可領5000元」限1萬名

LIVE／柯文哲公布五倍券加碼方案

LIVE／柯文哲公布五倍券加碼方案

五倍券加碼抽　數位綁定可領限量好食券

五倍券加碼抽　數位綁定可領限量好食券

在家防疫最安心！靜音大師HS系列

在家防疫最安心！靜音大師HS系列

關鍵字：

長榮酒店長榮文苑五倍券

讀者迴響

熱門新聞

野生正妹網紅「只穿內衣」逛超商

最快周日有颱風　最新路徑曝光

林氏璧：莫德納買那麼多不用混打高端

快訊／蔡英文政府向美方催貨成功　莫德納108萬劑從美國直送台灣

龍劭華「42年3壞習慣」成隱形殺手！

小優「錄影換穿薔薔衣」超兇身材震撼全場！

小鬼爸喪子1年罕吐22字心聲！

桃勤20多歲女染Delta　林氏璧看「1細節」氣炸

趙正平驚住院！錄影直播全取消

桃勤女染Delta！　醫憂：事情恐大條

梁家輝「夜夜激情」未成年少女

岳母搬到女婿家顧孫　7個月後懷孕了

66萬人還沒申請！勞動部1萬元生活補貼9月底申請截止　錯過不受理

27歲女教師借高利貸　為了還債「1周賣淫3次」

「最愛搞失蹤」3大黑名單星座

更多

最夯影音

更多
上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕

上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕
iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面