長榮酒店五倍券加碼出爐　0元現金爽住6500雙人房　

▲礁溪長榮鳳凰酒店純住房專案，持5,000元紙本五倍券即可全額抵用專案價6,500元。（圖／長榮提供）



記者許維寧／台北報導

振興五倍券將於10月上路，各大業者也祭出相關促銷加碼活動。長榮國際連鎖酒店推出振興加碼，旗下酒店可享1000元五倍券折抵1200元住房優惠，若持5000元即可享6000元折抵，持券入住長榮桂冠基隆和平島方案，持五倍券再加銅板價就能入住四人海景房，礁溪長榮鳳凰酒店若支付5000元五倍券，更能不掏現金直接入住價格6500元雙人房。

振興五倍券10月上路，長榮國際連鎖酒店今（9/16）公布加碼方案，今年12月30日前，基隆、台北、台中三間長榮桂冠酒店，以及嘉義長榮文苑、台南台糖長榮酒店等均推出「滿千送百」優惠方案，只要預訂官網指定住房專案，以紙本五倍券支付便可享1000元五倍券可折1200元優惠，若累計折抵，持5000元五倍券便可折抵6000元房價。

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以基隆長榮桂冠酒店和平島住房專案為例，只要5000元五倍券加銅板價99元，即可入住4人海景家庭房。另外，礁溪長榮鳳凰酒店則將五倍券放大1.3倍，預訂官網純住房專案，即適用於五倍券滿千元折抵1300元房價優惠，累計折抵後，專案價6500元的雙人住宿只需支付5000元紙本五倍券，等同享有0元現金入住優惠。

▲基隆長榮桂冠酒店五倍券優惠房型。（圖／長榮提供）

另外，長榮旗下酒店也祭出美食優惠，持五倍券至台中長榮桂冠酒店或台南台糖長榮酒店，多國百匯自助餐或經典中式佳餚消費滿千元分別贈送價值3000元及3850元餐飲抵用券，餐價即可回本。若想立即擁有餐價折扣，可選擇基隆長榮桂冠酒店、嘉義長榮文苑酒店或礁溪長榮鳳凰酒店，現場使用五倍券折抵餐飲消費，折扣後餐價最低下殺7折起。

詳細振興優惠方案，請至長榮酒店官網查詢洽詢各酒店訂房專線。

▲長榮國際連鎖酒店餐飲優惠懶人包。（圖／長榮提供）

▲長榮國際連鎖酒店住房優惠懶人包。（圖／長榮提供）