民進黨團：開放混打不會只有「莫德納加高端」　未來還有其他版本

▲莫德納混打高端臨床試驗將啟動，最快10月初步結果可望送交指揮中心。（示意圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

莫德納混打高端臨床試驗將啟動，最快10月初步結果可望送交指揮中心。對此，民進黨立法院黨團書記長蔡適應表示，相信未來混打的對象，「不會只有莫德納加高端」，應該也會有其他版本，主要的醫學中心都會提出可行性研究，未來也會交給指揮中心參考。

民進黨立法院黨團16日上午召開輿情回應記者會，蔡適應表示，施打疫苗就是希望幫助人體順利度過新冠肺炎，而目前世界各國都遇到類似的問題，包括單一疫苗沒辦法保證到貨，或者防護力仍有所不足等，所以各國都在研究各式各樣的疫苗彼此混打，並且找出最佳的解決方案。

蔡適應指出，台大醫院提案第一劑打莫德納、第二劑打高端，這是他們研究的方向，他認為未來開放混打的對象，「不會只有莫德納加高端」，應該也會有其他版本，主要的醫學中心都會提出可行性研究，未來也會送給指揮中心參考，目前仍然處於研究的階段，民眾不用特別驚慌。

蔡適應認為，未來還有許多搭配的可行性，如同現在看到WHO、某些國家宣布各式各樣的可行性，各國都在做相關研究，相信台灣對於莫德納、高端、BNT、AZ彼此間如何混打，讓國人產生最好的保護力，後續都會有相關研究。

民進黨團幹事長劉世芳說，有關混打的實驗設計，研究單位要根據學養知識判斷，並且經過人體試驗倫理委員會審查後，方可進行，台灣是一個言論自由、很多資訊非常發達的地方，很多民眾可能從不曉得來源的地方，就直接擷取到這樣的訊息，有時會引起自己以及周遭朋友、親友的恐慌。

劉世芳呼籲，指揮中心每天下午都會對外說明，也呼籲國人同胞為了自己的及社區的健康，還是能夠完全聽從指揮中心所做的任何發布，而不是隨便從搞不清楚的消息來源就隨便發布，進而造成親友的恐慌。

劉世芳強調，在過去500多天以來，以衛福部長陳時中為首的指揮中心，加上國內幾位感染、相關專家學者都一再呼籲，請大家尊重專業判斷，有些訊息是從國外進來，狀況跟台灣內部不完全一樣，因此千萬不要把自己綁在莫名其妙的消息來源，對疫情控制不是好的方向。