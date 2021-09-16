莫德納、BNT輪到誰打？一圖秒懂4大疫苗「最新接種資格與時程」

▲國人相當關心何時可以打疫苗！一張圖帶你看懂最新接種時程與資格。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／整理報導

新冠疫苗進貨今（16）日傳來好消息！自購64萬劑AZ及108萬劑莫德納疫苗將於明日陸續抵台，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也公布4款疫苗最新接種計畫，AZ、莫德納主要打第二劑，BNT則優先開放第一劑接種。《東森新媒體ETtoday》也整理4大廠牌疫苗數量及最新接種資格與時程，一圖秒看你什麼時候能打到。

陳時中於今日記者會中表示，目前疫苗到貨1730萬劑，到前天為止打了1250萬劑，AZ與莫德納會優先給第二劑接種，尤其108萬劑新到貨的莫德納，會以接種時序逐一往下，目前還不知道能打到幾歲，或有多少人符合資格，屆時計算出後會與國人報告。另外，BNT則是優先供給第一劑使用，包括18～22歲年輕人以及40歲以上第九類、65歲以上等三類族群。

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目前疫苗主要給第二劑接種，接種人次略降，昨天只打了15萬9000多劑，人口涵蓋率為48.97%，劑次人口比是54.19%

▲各廠牌疫苗到貨及施打進度。（製表／ETtoday新聞雲） 點圖可放大





一次看懂4廠牌疫苗最新預約資格與時程：

AZ

第八輪AZ目前開放第一劑予18～22歲並於7/19前意願登記者，以及9/10前符合AZ第二劑接種間隔滿10週以上民眾，可打第二劑。施打時間為9/15～23，已預約的民眾屆時記得準時前往施打。

莫德納

108萬劑自購莫德納疫苗明日抵台，待封緘完成後，將連同30萬庫存依序開放給長者接種。目前施打計畫提供予「7/19前已接種第一劑的75歲以上長者」造冊接種第二劑，施打時間從9/17開始。

BNT

自23日起，12～17歲已填寫同意接種意願書之青少年，皆可在校園集中接種BNT疫苗。除了學生，若是「18至22歲」或「65歲以上」或「第九類40歲以上」，且意願登記選擇BNT者，可在9/20早上10點～9/22中午12點前預約施打BNT，施打時間將在9/25～10/2。

高端

113萬劑高端疫苗陸續封緘檢驗中，9/28前符合第二劑間隔4週以上民眾，則可以預約高端第二劑。施打時間為9/20～22預約，9/30～10/2施打。