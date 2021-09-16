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108萬劑莫德納、64萬劑AZ將抵台 　林俊憲：破除政府沒有盡力爭取

▲▼第二批BNT疫苗到貨，91萬劑今晨05：41抵桃園機場。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立法院黨團證實，108萬劑莫德納疫苗、64萬劑AZ疫苗將陸續抵台。（資料照／記者湯興漢攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳16日證實，未來2天內，包括108萬劑莫德納疫苗、64萬劑AZ疫苗將會陸續抵台。對此，民進黨立委林俊憲表示，疫苗到貨變數多，沒有敲鑼打鼓不代表沒有盡力爭取，疫苗一批批穩定的抵達台灣，也破除政府沒有盡力爭取疫苗的謠言。

民進黨立法院黨團16日上午召開輿情回應記者會，劉世芳指出，在未來2天以內，包括108萬劑莫德納疫苗、64萬劑AZ疫苗會陸續抵台，累計到目前為止，AZ疫苗的總到貨量為971萬劑，莫德納疫苗則是511萬劑，台灣所有到貨的疫苗將高達1716萬劑。

林俊憲下午在臉書表示，國內苦等已久的莫德納疫苗後續批次，今天終於傳出好消息，明天將會有政府自購的108萬劑莫德納疫苗和64萬劑AZ疫苗抵達台灣，並讓已經接種第一劑超過10週以上的長者儘速施打，疫苗一批批穩定的抵達台灣，也破除政府沒有盡力爭取疫苗的謠言。

林俊憲提及，如果大家仔細回想，近來每當有疫苗即將抵達台灣，政府都是在前一兩天才會公開消息，原因就是國際上搶疫苗的情況仍然非常嚴重，在還沒有確定之前貿然公布，也可能引來其他國家爭奪。

林俊憲指出，例如第一批抵台的200萬劑BNT，就是由原本要全數送往土耳其的批次中先爭取送來台灣，檯面下的疫苗國際角力仍然非常激烈。

不過，林俊憲也說，國內某些人卻因為政府沒有大張旗鼓宣傳，就認定政府沒有盡全力爭取，但台灣掌握了多少疫苗，本來就不應該透露讓其他國家知道。

林俊憲強調，說得直接一點，疫苗也直接影響了人民對政府的滿意度，政府有什麼理由不盡力，消極處理疫苗問題、甚至擋疫苗這種說法，本身就是邏輯不通的假議題。

林俊憲表示，隨著疫苗一批批穩定到貨，那些毫無根據的指控也不攻自破，大家不必理會，只要有疫苗輪到就去打，政府也會盡全力掌握到貨數量與劑次調配，「至於那些還想拿疫苗炒作自己聲量的人，少點政治口水，多點心力放在團結防疫上吧」。

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