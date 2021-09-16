新北市餐飲內用開放了　強化二級警戒至921、醫院陪病限1人

▲新北市16日起開放內用，強化二級警戒持續至9月21日。（圖／侯友宜臉書，下同）



政治中心／綜合報導

新北市昨（15）日確診+0，上週因應幼兒園群聚感染自9/9-9/15日暫停餐飲內用一周，隨著疫情逐漸控制下來，市長侯友宜宣布今（16）日開放餐飲內用，開放運動場館。

侯友宜表示，今天開始，餐飲業將再度開放內用，公有場館也有條件恢復開放了。但還是要提醒大家，強化二級警戒將持續到9/21，一定要遵守防疫規範，落實自我防護措施，一步步朝健康、正常的生活前進。

新北市內用開放包括，餐飲業、美食街、超商、市場、夜市；公有場館開放包括，溫泉大眾池、博物館（採預約制）、圖書館（閱覽室、自修室）、室內外公有運動場館。

強化二級警戒措施持續至9/21，民眾須遵守醫院及長照、安養機構停止探視，醫院陪病者限1人；集會人數室內50人、室外100人；加強落實人流管制。

根據新北市確診病例趨勢圖分析，9/5自9/15接連包發確診，5日起幼兒園夫婦及老師確診，6日再驗出8名幼童、老師確診，市府立即擴大匡列隔離，7日宣布強化二級警戒，當天本土病例中有5人與幼兒園事件有關。8日疫情擴展到板橋社區大樓，並啟動清空隔離，9日起宣布餐飲禁止內用，公有運動及藝文場館不開放。

侯友宜表示，從新北確診病例趨勢可以看出，疫情在穩定往好的方向走，面對這個趨勢，Delta病毒看起來穩定控制，但仍經常會有陰轉陽的狀況，提醒市民仍要小心，不可輕忽。

此外，本週迎接中秋連假，侯友宜也提醒，中秋不是只有禁止在公有場所烤肉，民眾在私有地烤肉也要避免觸犯防疫規定，如不得大量群聚、不得脫口罩共食等，一定要遵守防疫規定，他個人不支持也不鼓勵。