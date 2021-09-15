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冷血父「29樓丟下孩子」！轉身持刀砍妻　住戶聽巨響嚇壞

▲▼冷血父親29樓丟下孩子。（圖／翻攝《鳳凰網》）

▲冷血父親29樓丟下孩子，又拿刀砍妻子。（圖／翻攝《鳳凰網》）

記者柯振中／綜合報導

河北省保定市15日發生孩童墜樓案，某處社區大樓的夫妻吵架，丈夫一怒之下，將孩子從29樓丟下，並持刀攻擊妻子，導致孩子當場身亡、妻子重傷。詳細事發原因為何，仍待進一步釐清。

根據陸媒《鳳凰網》報導，一名住戶表示，事發時間是15日清晨7點45分到7點50分之間，樓下突然有人大喊「孩子、孩子」，出來查看才發現狀況。

同一棟層樓的住戶則說，夫妻吵架以後，妻子躲在樓道裡，流了許多血，後來就聽見消防員、員警到場的聲音，這對夫妻平時就經常打架，早上又突然打起來，具體原因不明。

▼冷血父親29樓丟下孩子，又拿刀砍妻子。（圖／翻攝《鳳凰網》）

▲▼冷血父親29樓丟下孩子。（圖／翻攝《鳳凰網》）

而該大樓的管理員則說，該對夫妻發生爭吵後，丈夫直接把孩子從29樓丟下，還砍了妻子好幾刀，孩子人還沒到醫院就已斷氣，妻子則在搶救當中。

事件發生後，丈夫躲到29樓的陽台外，與警方對峙，畫面令人感到驚恐。網友們看完可怕的案件，也在下方留言痛斥，「孩子太可憐了吧，怎麼會有這麼喪心病狂的男人」、「最可憐的是孩子，衝動是魔鬼啊」、「珍惜生命，遠離人渣！」目前全案正在偵辦當中，詳情仍待進一步釐清。

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