跟姊妹吃飯「請老公幫顧孩」　婆婆急call狂譙！網怒指1關鍵

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫unsplash）

記者周亭瑋／綜合報導

婆媳問題自古難解，一名女網友日前抱怨，上周末和朋友聚會，過程中竟接到婆婆電話，怒罵她不顧小孩，讓她超委屈，很想反問對方「妳兒子可以跟朋友聚餐喝酒，媳婦不能？」

女網友在「靠北婆婆2.0」大吐苦水，上周末她和朋友約吃晚餐，聚會一下，結果還沒吃完就接到婆婆的電話，劈頭就是大罵，不斷指責她的不是。

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此舉令原po錯愕，「小孩他不是只有媽媽而已好嗎？平時我顧成那樣做成那樣，我有抱怨過什麼？我要出門也有叫老公顧小孩，而且又不是我叫妳顧孫子的，到底為什麼要打來怪我、責罵我，還牽扯其他的？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

最後，她也不禁感嘆，「現在又住在同一個屋簷下，說真的...原本就夠磨合的了，又因為妳的這通電話、那些話，讓我心裡整個很有疙瘩，完全不知道要怎麼跟妳面對相處。」

對此，網友們紛紛替她抱不平，「基本上婆婆打來就應該不要接，直接轉入語音信箱」、「憑什麼照顧小孩的責任都只有媽媽，爸爸跟婆婆只要抱跟玩就好嗎」、「以後直接打電話給先生，讓他們開群組互尬」、「以牙還牙，讓她知道待人基本道理」、「跟我家巫婆一個樣」。

另外，也有人將矛頭指向豬隊友，「叫老公顧，老公推給婆婆顧？追根究柢...妳知道的」、「妳老公一定是自己不想顧小孩，把小孩丟給公婆。公婆不敢罵兒子沒用，只好罵媳婦」、「應該要靠北妳老公啦！我老公也是，叫他顧著小孩，我出去兩三個小時回來後是婆婆、小姑幫忙顧，真的髒話都想出來了」。

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