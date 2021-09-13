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南北不同天！雙北炎熱上看36度　西南風挾大雷雨襲台灣尾

記者許維寧／台北報導

璨樹颱風北行遠離台灣，中央氣象局預報員劉宇其表示，璨樹颱風今天（9/13）上午8時相對位置已來到台北北方760公里海面上，其逐漸朝中國大陸上海沿岸靠近，對台影響逐漸降低。

▲▼炎熱天氣 39.7度新高溫 路上行人難耐。（圖／記者屠惠剛攝）

▲今天雙北受沉降作用影響高溫炎熱。示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

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但劉宇其分析，璨樹颱風雖遠離，但颱風北上後引入西南風，中部、南部今天起受西南風影響天氣轉趨不穩，均有短暫陣雨和雷雨，對此，氣象局上午已針對難高屏三個縣市發布大雨特報以及大雷雨即時，目前台灣海峽南部仍有回波不斷移入，尤其北高雄、高雄台南交界處時雨量已達50至60毫米，南台灣還需慎防短時強降雨。

▲西南風大雨特報。（圖／氣象局提供）

▲受西南風影響，南部持續有回波移入需留意短時強降雨。（圖／氣象局提供）

劉宇其表示，位於西南風背風面的北台灣、台東則是不同的天氣狀況，受西南風沉降作用影響，北部、東半部今日需留意高溫，雙北和桃園今天高溫均上看36度，台東則可能出現焚風高溫可達37度。氣象局也已針對台東、雙北、桃園等四縣市發布高溫黃色燈號，請民眾務必留意。

至於未來天氣，劉宇其談到，週二至週四間（9/14、9/16）隨璨樹颱風停留至長江口一帶持續引入西南風，中南部仍時不時有局部短暫雨，但雨勢相較今天稍微趨緩；北部和東部則持續炎熱晴朗，但午後雷雨將轉趨明顯，且有局部較大雨勢幾率。

劉宇其說，週五（9/17）開始預計太平洋高壓將增強，至週六（9/18）間台灣附近水氣漸少，各地天氣將恢復成夏季型態，白天炎熱高溫、午後山區有局部短暫雷陣雨。

▲西南風大雨特報。（圖／氣象局提供）

▲氣象局針對南高屏發布大雨特報。（圖／氣象局提供）

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