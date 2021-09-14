今起午後防強對流！中秋連假天氣出爐　2波有利颱風生成時間曝

▲午後注意雷陣雨。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，今天（14日）至周五各地午後有強對流山區發展，擴展至部分平地，需防範劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）的發生。氣象專家賈新興則分析，未來兩個有利颱風生成環境的時間點，分別是9/21到9月底以及10/15到11月上旬。

中央氣象局預報員官欣平接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今到周四中南部水氣較多，有局部短暫陣雨或雷雨，北部、東半部為多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生機率。

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官欣平說，周五起太平洋高壓有些增強西伸，各地多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨，其中周日、下周一午後雷雨更限縮在山區。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提醒，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今至周五各地晴朗、白天炎熱，應注意防曬、防中暑，午後有強對流山區發展，擴展至部分平地，需防範劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）的發生；另外，清晨西南風與陸風輻合，西南部亦有局部陣雨或雷雨的機率。

吳德榮表示，周六各地晴朗、白天炎熱，應注意防曬、防中暑，午後有強對流發展，仍應注意較大降雨；周日至下周二中秋節各地晴朗、白天炎熱，應注意防曬、防中暑，天氣穩定，只有山區午後有局部短暫陣雨的機率，影響很小。

賈新興提到，未來有利颱風環境生成環境，第一個時間點落在9/21到9月底；10月進入短暫休息時間，10/15又進入下一波颱風有利生成環境，持續到11月上旬左右。

至於近期是否有低壓擾動會發展，官欣平分析，目前熱帶洋面上沒明顯低壓系統，但有些熱帶雲簇還是有機會發展成低壓，不過，到下周台灣附近仍以高壓影響為主。