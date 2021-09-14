2024再披戰袍？　美前總統川普：國家恐已別無選擇

▲美國前總統川普。（圖／路透社）



文／中央社

美國前總統川普半開玩笑地告訴媒體，阿富汗再度淪陷，顯示國家狀況已惡化到「讓我們別無選擇的地步」，2024年可能只能由他再度出馬競選總統。

川普接受福斯數位新聞（Fox News Digital）獨家專訪時，被問及他是否計劃於2024年再度逐鹿白宮。川普回答：「我不認為我們有其他選擇。這（指美軍失去阿富汗）真是丟臉！」

川普強調，拜登政府從阿富汗撤走美國軍事資產之舉是「我國史上最大恥辱」。

川普說：「當你看見阿富汗發生的狀況、毫無意義的人員傷亡，真的沒有道理。那些軍人的父母只想跟我說話，不想跟拜登說話，他們真的傷透心了。」

川普認為，從現在的狀況看來，「我們正在到達別無選擇的地步」。

川普抨擊，拜登是「不適任的國家領導人」，他的政府專門「製造分裂」。

川普說：「他們一直告訴大家要團結、要包容，但他們根本就不包容，反而非常、非常不團結，還會製造分裂。」

現階段尚無法確認，川普是否確定參戰2024年總統大選，也不清楚他何時會做出相關宣布。

上週末川普參加911事件20週年紀念活動時，一群執法人員也曾詢問川普是否會再度參選總統。當時他回應，「我想，你們會對我的決定感到開心。」

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