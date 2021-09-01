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川普再轟拜登「連撤軍都做不好」：我會把阿富汗炸爛再走

▲▼2020美國總統大選,川普,拜登,Trump,Biden,。（圖／路透）

▲川普表示撤軍行動他會做得比拜登好，先把阿富汗炸爛，再把武器全部帶走就行。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美軍於8月31日宣布全面完成撤軍阿富汗的行動，結束長達20年的戰爭；前總統川普當天就登上電視台重砲抨擊現任總統拜登「連撤軍都做不好」，但當被問到若由他來決定會怎麼做，他卻說在美軍永遠離開之前，要先把整個國家炸成一個大廢墟。

川普於8月31日登上《福斯商業》接受訪問，他批評拜登的撤軍行動就像把一個國家，好好的放在銀盤上呈給他們（塔利班）。他也要求拜登應該道歉，並且不要想再找藉口說服大家，讓美軍撤軍的所作所為是對的，「我們應該撤退，但我們應該以一個完全不同的方式撤退，是要很有尊嚴的。這樣對我們來說就會是巨大的勝利。」

川普說拜登連個簡單的撤退行動都做不好，無能的程度甚至比處理美國南方邊境還要差，「我們國家過去8個月發生的種種事情都是恥辱。」

美軍全面撤軍後，過去繳獲大量美式裝備甚至偷師美軍陸戰隊戰術的塔利班部隊，隨即穿著全套美軍個人裝備進占喀布爾機場，而機場內還留有許多美軍匆匆留下的裝備車輛。儘管美軍中央司令部司令麥肯錫（Frank McKenzie）將軍表示，所有裝備都已被卸除攻擊和任務能力，川普還是非常不苟同。

「我們不能讓他們拿到那些裝備」，川普批評美軍相當於武器大贈送的瘋狂行為，「那些都是有史以來最精良的裝備！」川普把拜登的撤軍行動批評的一無是處，並說拜登要做的只是延續前朝的腳步，接在他後面收尾並把全部裝備都撤出就好。

不過當主持人提問如果今天仍是川普執政，他會選擇以什麼樣的方式撤軍，川普的回答卻夾雜著陰謀論，指出幕後其實有一群人操縱著拜登，讓他做出恐怖的事情，卻連個簡單的撤軍行動都搞不定，如果換作自己來的話，「我們好幾年以前就該打擊那個國家（阿富汗），用力破壞他們，然後讓它腐爛。」

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