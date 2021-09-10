75歲川普「超逆齡」合照曝光　網全看傻眼：修圖修過頭？

▲前總統川普和賓州參議員候選人帕內爾（Sean Parnell）的合照。（圖／翻攝自推特／Sean Parnell）

記者張方瑀／綜合報導

美國共和黨賓州參議員候選人帕內爾（Sean Parnell）在推特曝光一張他和前總統川普的合照，結果卻引發網友熱議，原來照片中的高齡75歲的川普明顯「超逆齡」，臉上的皺紋全消失，皮膚光滑細緻，許多網友狠酸表示，「這修圖修過頭了吧？」

帕內爾2日在推特po出一張川普（Donald Trump）比讚力挺的合照，沒想到卻引起一陣議論。在這張照片中的川普明顯和當總統時期不太一樣，身材明顯「窄了」許多，就連臉上的皺紋也都全數消失，皮膚變的細緻光滑，讓人直呼不可思議。

▲美國前總統川普。（圖／路透）



也有許多網友在貼文底下留言狠酸，「這修圖修過頭了吧？」、「天哪這是修了多少」、「這張照片根本就是假的」、「這是跟川普的蠟像合照嗎？」不過也有網友提到，川普現在的精神和健康狀況看起來好很多，「我不是川粉，但他的狀態看起來好多了。」

根據《鏡報》報導，先前就曾傳出川普在卸任之後已經瘦下6.8公斤，且改變了飲食習慣後，整個身體健康狀況也好很多，也都會跟著朋友在海湖莊園打高爾夫，整個心情也非常好。有人也質疑川普努力改善身體狀況，是否意味著想參選2024，而他本人並未證實也沒有否認。

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