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911恐攻20週年　川普批拜登無能「阿富汗撤軍宛如投降」

▲▼美國前總統川普認為，中國應支付全球10兆美元，作為新冠疫情擴散的賠償。（圖／路透社）

▲美國前總統川普。（圖／路透社）

文／中央社紐約11日綜合外電報導

美國前總統川普今天值911事件20週年之際，批評美軍自阿富汗「駭人」撤軍宛如投降，並抨擊拜登政府「無能」，在混亂中結束美國這場最長的戰爭。

川普（Donald Trump）在訪問紐約警察局第17分局時表示，美軍自阿富汗撤軍「看起來像是我們撤退，像是我們棄守。就像他們用的投降這個字」。塔利班（Taliban）8月15日重新奪回阿富汗，美軍與盟友2週後完成自當地撤軍。

「但我們沒投降，我們的人民沒投降，我們的士兵肯定也沒投降。」

川普任內在2020年2月和塔利班達成協議，同意美軍會於2021年5月完全撤出阿富汗，以換取塔利班的安全保證。

但最後由川普繼任者拜登（Joe Biden）執行撤軍行動。拜登將撤軍延至8月31日，且沒有設下任何條件。

川普今天稍早也發布一段影音訊息稱，911是「令人悲傷的一天」，並再度抨擊阿富汗撤軍行動。

川普抨擊撤軍行動「計畫不周、嚴重缺失，加上領導人搞不清狀況」。

川普說：「拜登和他無能的政府在失敗中投降。」川普並未如同前總統柯林頓（Bill Clinton）和歐巴馬（Barack Obama）一般，出席紐約世貿中心遺址的911官方紀念儀式。

2001年9月11日，蓋達組織（al-Qaida）成員挾持多架飛機，對美國本土發動攻擊。其中2架飛機分別撞入紐約雙子星大樓（Twin Towers）南北棟、一架撞進五角大廈，另一架聯合航空飛機在機上的機組員與乘客制伏恐怖分子後墜落在賓州姍克斯維爾（Shanksville）。

當年10月7日美、英以塔利班包庇蓋達組織為由，對阿富汗境內的塔利班目標、蓋達組織訓練營發動空襲，揭開反恐戰爭序幕。

● 拜登：蓋達觸角廣泛 美不能每國都入侵

拜登今天參訪911恐怖攻擊事件的聯合航空93號班機賓州墜毀地點時，再度為飽受抨擊的阿富汗撤軍行動辯護，並表示美國不能「入侵」每個境內有蓋達組織的國家。

拜登在姍克斯維爾消防局外和媒體交流時問道：「蓋達會不會回到（阿富汗）？」「沒錯，但你猜怎麼著，它已經回到其他地方了。」

「（我們的）戰略是什麼？每個有蓋達組織的地方，我們都要入侵和駐軍嗎？拜託。」

拜登表示，以為阿富汗可以真正團結的想法，一直是個錯誤。

拜登說，美國特種部隊2011年5月2日在巴基斯坦一處宅院刺殺蓋達組織創辦人賓拉登（Osama bin Laden），就已經達成他們的核心任務。

拜登今天在紐約曼哈頓（Manhattan）展開他的一天，出席電視轉播的911恐攻週年活動。

拜登未安排發表公開演說。但在被記者問到關於阿富汗撤軍的倉皇混亂，以及隨之而來的民調下滑後。拜登不以為意，「我從政很久了」。

但他說，「佛羅里達州有人認為」，如果南北戰爭時期支持蓄奴的南軍領袖李將軍（Robert E. Lee）「若在阿富汗，我們就會贏」。

拜登這是間接回應現居佛州的川普於日前所做出的評論。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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