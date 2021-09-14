幼兒園預防性停課標準不一　立委要求教育部制定全國標準

▲黃國書召開「迎戰Delta！完善幼兒園所防疫網絡」記者會。（圖／黃國書辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

新北市幼兒園日前爆發群聚感染，各縣市為了防堵Delta疫情燒進校園，紛紛強化防疫規範，並啟動預防性停課措施。民進黨立委黃國書14日指出，由於各縣市標準不一，衍生亂象不斷，不只幼兒園傷腦筋，家長也抱怨連連，要求教育部訂定標準，讓各縣市標準一致化。

黃國書14日上午在立法院召開「迎戰Delta！完善幼兒園所防疫網絡」記者會，要求教育部會同地方政府訂定「預防性停課指引及後續因應措施」，讓各縣市停課及復課標準一致化，並讓幼童安置有配套、家長請假照護有依據。

此外，針對幼兒園、托嬰中心服務人員之第二劑疫苗，黃國書也呼籲，教育部應規劃專案造冊，以便疫苗到貨時，可迅速進行施打作業，讓幼兒園防疫零死角。

黃國書表示，一開學就傳出幼兒園群聚感染，造成師生、家長人心惶惶，憂心幼兒園所防疫是否出現漏洞，為了防堵Delta病毒入侵，地方政府紛紛加碼祭出嚴格防疫措施，但各地預防性停課標準不一，停課天數與復課標準也百百種，不僅讓園所無所適從，家長請假也毫無依據。

黃國書強調，政府防疫規範不明確，造成幼兒園所淪為夾心餅乾進退兩難，預防性停課與否，交由幼兒園自主判斷太沉重。

▲民進黨立委黃國書。（圖／黃國書辦公室提供）



黃國書說，教育部應與地方政府協調，訂定一套明確的「預防性停課指引及後續因應措施」，讓預防性停課及復課標準明確化、幼兒園防疫管理措施一致化，也讓家長請假照護有依據、停課學童安置問題有配套，以免防疫成本轉嫁民眾。

黃國書說明，因學齡前幼童無疫苗可打、染疫風險較高，為維護幼兒照護環境安全，政府將幼兒園及托嬰中心之教職人員，納入我國公費疫苗第七類施打對象，自第一劑疫苗施打至今已近10周。

黃國書建議，為了提高幼兒園所教職員的疫苗接種率，並且加快疫苗到貨時施打的作業速度，教育部應規劃讓幼兒園及托嬰中心教職人員，以專案造冊方式，在疫苗到貨時盡速施打第二劑疫苗，以守護園內教職員及學童健康。

對此，教育部國民及學前教育署學前教育組長王慧秋回應，目前預防性停課指引授權給地方政府處理，國教署會再研議全台是否要統一標準，而相關教職工作人員第一劑疫苗施打完畢後，中央流行疫情指揮中心也都有名冊，後續還需要看疫苗分配數量處理。