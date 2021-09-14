鄉民最愛說的「2字」要實現了？網驚：太逼真　陳時中曝降級機率

記者邱晟軒／綜合報導

自5月本土疫情爆發以來，每當疫情看似獲得控制，批踢踢鄉民最愛猛刷「穩了」兩字，表述疫情趨向正面發展；不過，卻沒有人能確定疫情何時才會得到真正的穩定。如今，指揮中心指揮官陳時中今（14日）在防疫記者會上的「一句話」，讓鄉民彷彿看到了希望，振奮嗨喊「穩得太逼真！」

中央流行疫情指揮中心今公布，國內新增2例本土個案、3例境外移入，其中無死亡案例。連續多日確診數維持穩穩的個位數，原先各界擔憂的長榮機師、幼兒園群聚等Delta壓境危機，看似也獲得穩定控制，而根據指揮中心現行規定，國內2級警戒將實施至9月20日，外界也好奇屆時防疫規定將鬆綁還是加嚴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲9/14確診人數、分布。（圖／指揮中心提供）

面對未來防疫警戒走向，陳時中今在記者會上直言，「目前並沒有要加嚴的準備，相關管制在9月20日後可能還會放鬆」，現在都在蒐集跟討論中，同時也「希望各個團體覺得有必要的放鬆，可以向主管單位提出，可以做一併考慮。」

消息曝光後，立刻引爆批踢踢鄉民振奮狂刷「穩了」兩字，紛紛直呼「穩了穩了」、「穩了，烤肉烤起來」、「穩穩穩穩穩穩穩穩穩穩」、「這麼穩，可以變一級加強版就好嗎」、「超穩的啊」「這下真的穩了！」、「穩定的降下來了，台灣防疫超強」、「穩到爆了」、「穩得太逼真」、「穩了！安心過中秋節」、「隱到不行」。

▼鄉民最愛用的「穩了」二字，貌似獲得陳時中認證。（圖／翻攝PTT）

針對疫情逐步趨緩，行政院長蘇貞昌昨13日先是召開擴大防疫會議，建議指揮中心考量國人生活上的便利性以及民眾生計上的便利性，以嚴格防疫為前提，適度鬆綁相關指引規範。蘇貞昌今再度強調，很多縣市都已經清零很久，請指揮中心在疫情許可條件下，「讓台灣漸漸恢復正常生活。」