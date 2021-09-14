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台南疫情79天+0　黃偉哲感謝日本5度捐疫苗　

▲台南市長黃偉哲表示，台南疫情79天+0，他感謝日本第5度捐贈疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲表示，台南疫情79天+0，他感謝日本第5度捐贈疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，台南市沒有新的確診病例，也沒有確診者足跡，疫情79天+0，黃偉哲感謝日本政府第5度捐贈AZ疫苗給台灣，這次捐贈了50萬劑，那麼我們由衷地表示謝謝，日本總共已經捐贈390.4萬劑AZ疫苗。

▲台南市長黃偉哲表示，台南疫情79天+0，他感謝日本第5度捐贈疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，立陶宛捐贈2萬劑，捷克捐贈3萬劑，美國政府捐贈了250萬劑莫德納疫苗，那加上我們許多社會團體跟企業，像是鴻海購置了500萬劑BNT輝瑞疫苗，台積電購置了500萬劑BNT輝瑞疫苗，加上慈濟基金會購置了500萬劑BNT輝瑞疫苗，能夠給國人最大的保護，9月23日起，開始施打在學校校園的BNT輝瑞疫苗，讓我們的國人的疫苗覆蓋率現在越來越高。

▲台南市長黃偉哲表示，台南疫情79天+0，他感謝日本第5度捐贈疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局長許以霖指出，為協助不便上網的台南市65歲以上長者、55歲以上原住民接種第二劑AZ疫苗，台南市提供造冊接種服務，凡是已接種第一劑AZ疫苗，於9月10日前滿至少10之前述對象，區公所會發放通知單，載明接種時間及地點，讓長輩於指定時間地點接種第二劑。

▲台南市長黃偉哲表示，台南疫情79天+0，他感謝日本第5度捐贈疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲表示，台南疫情79天+0，他感謝日本第5度捐贈疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

校園BNT疫苗接種作業預計於9月23日展開，大規模疫苗接種時，可能會有集體「暈針」現象，也可稱為集體心因性疾病，偶見於校園集中接種。許以霖說明指出，「暈針」通常是因為對打針的心理壓力與恐懼感，刺激交感神經後影響心跳及血壓，出現眩暈與噁心等症狀，通常發生在青少年接種時或接種後5分鐘內。暈針反應與疫苗本身安全性無關，也不會造成身體健康的後遺症。

▲台南市長黃偉哲表示，台南疫情79天+0，他感謝日本第5度捐贈疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為避免發生暈針，建議接種前不宜空腹，也可透過音樂、影片或聊天等方式放鬆心情，並於接種時採取坐姿，接種後休息約15分鐘，以避免昏厥而摔倒受傷。接種前可先向學生說明接種程序、讓其情緒放鬆，以預作心理準備。如果發生暈針時，建議先至休息區休息，並緩緩深呼吸紓解情緒緊張，同時應就近通知醫護人員（在學校應通知醫護人員及學校老師），如暈針現象持續，應儘快送醫。

▲台南市長黃偉哲表示，台南疫情79天+0，他感謝日本第5度捐贈疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另中秋連假將至，黃偉哲市長呼籲返鄉市民，有症狀者儘速就醫，無症狀者以家用快篩檢測自身健康狀況；乘車返鄉全程佩戴口罩，並且不群聚烤肉。

▲台南市長黃偉哲表示，台南疫情79天+0，他感謝日本第5度捐贈疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲表示，台南疫情79天+0，他感謝日本第5度捐贈疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局指出，台南市今年展開COVID-19疫苗接種作業至13日止，已接種944403劑次COVID-19疫苗，人口涵蓋率44.9％；第二劑涵蓋率5.7％；劑次涵蓋率50.5％。

▲台南市長黃偉哲表示，台南疫情79天+0，他感謝日本第5度捐贈疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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