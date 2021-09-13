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潑猴退散！中山大學生被惹毛了　「朕的機車」超猛識別宣示主權

▲▼中山大學機車證。（圖／中山大學提供）

▲中山大學海選機車證，「朕的機車，不許猴來」票選冠軍。（圖／中山大學提供）

記者許宥孺／高雄報導

緊鄰柴山、壽山的中山大學，常傳出有獼猴闖入校園鬧事。中山大學首度舉辦校園機車證海選活動，有學生以「朕的機車，不許猴來」搭配獼猴怒吼圖案，獲選為新學年車證標章。

中山大學舉辦機車證海選，共有19件作品投入參賽，學生們幾乎都抓準學校的「環境特色」，融入作品中。冠軍得主、中山企管系大二學生王婇錡以23.9%最高得票率獲選，最主要的關鍵，就是她將柴山上台灣獮猴齜牙咧嘴的表情，傳神地描繪出來。

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▲▼中山大學機車證。（圖／中山大學提供）

▲「朕的機車，不許胡來」意思是車主不好惹。（圖／中山大學提供）

「好萊塢電影公司米高梅的經典片頭給了我靈感！」王婇錡指出，她「以獅換猴」將獅子大吼的模樣，換成台灣獼猴齜牙咧嘴的怒吼模樣，希望透過兇猛的表情，收到嚇人之效；圖案之外，再配上「朕的機車，不許猴來」的標語，意在訴諸「車主不好惹的形象」，「讓陌生者不敢隨便碰觸機車」。

參與投票的學生表示，這次的參賽作品件件都精彩，「沒想到校園內臥虎藏龍，居然有這麼多創意高手」，每件作品都能成為校園機車標章，「中山讀了4年，今年的停車證最炫、最酷！」期待未來還能舉辦類似的票選活動，除讓停車證換新，更能激發學生創作潛能。

▲▼中山大學機車證。（圖／中山大學提供）

中山大學表示，學校位居壽山西麓的山腰上，因地勢坡度起伏，學生多數以機車代步，校園機車證的款式，過去都是由學校車管會制定，今年則首度改成「校內海選」，「自己的車證、自己創作」，學生參與設計過程，可提升對校務的參與感與共識。

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